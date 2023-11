“Motociclista de 18 anos fica gravemente ferido em acidente com dois carros na Linha Verde, em Curitiba”

Grave acidente de trânsito deixa motociclista ferido em Curitiba

Um motociclista, de 18 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito com dois carros, na noite desta sexta-feira (17), em um trecho da Linha Verde, no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

De acordo com testemunhas, a vítima trafegava no sentido Fazenda Rio Grande quando colidiu a motocicleta contra um veículo Renault Logan e, em seguida, foi atingido por um Chevrolet Onix. Após a segunda batida, ele invadiu a pista contrária.

“Foi um acidente de grande energia aqui na Linha Verde. Havia muita velocidade envolvida. Ele [motociclista] foi arremessado longe por causa do impacto e atravessou a pista”, disse o médico do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) Toso.

De acordo com o médico, apesar da gravidade dos ferimentos, o motociclista permaneceu consciente, mas não lembrava do ocorrido. Ele foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador.

Não há informações sobre o quadro de saúde dos motoristas envolvidos.

Fonte: www.portaldotransito.com.br