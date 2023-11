“A família Moletta transforma sua casa em um verdadeiro paraíso de Natal em Curitiba”

Umbará: um bairro cheio de história em Curitiba

Neste ano, o endereço da família Moletta, que fica num trecho da Rua Nicola Pellanda, no bairro Umbará, em Curitiba, está ainda mais cheia de vida. O bairro, localizado na região sul da cidade, é conhecido por sua rica história e suas belas paisagens.

A história do bairro Umbará

O Umbará é um dos bairros mais antigos de Curitiba, com uma história que remonta ao século XIX. Inicialmente, a região era habitada por indígenas e, posteriormente, foi colonizada por imigrantes europeus, principalmente italianos e poloneses.

Ao longo dos anos, o Umbará passou por diversas transformações, mas ainda preserva muitos aspectos de sua história. É possível encontrar casarões antigos, igrejas centenárias e ruas que contam histórias de gerações passadas.

Belezas naturais do Umbará

Além de sua história, o Umbará também é conhecido por suas belas paisagens naturais. O bairro é cercado por áreas verdes e possui diversos parques e praças, ideais para quem gosta de estar em contato com a natureza.

Um dos destaques é o Parque Natural Municipal do Umbará, que abriga uma grande diversidade de fauna e flora. O local é perfeito para fazer trilhas, piqueniques e atividades ao ar livre.

Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro. A Gazeta do Bairro é um veículo de comunicação local que traz informações atualizadas sobre eventos, cultura, esportes e muito mais.

Com uma equipe de jornalistas dedicados, a Gazeta do Bairro mantém seus leitores informados sobre tudo o que acontece na cidade e região. Não deixe de conferir as notícias e ficar por dentro de tudo o que acontece no Umbará e em Curitiba.

Fonte: gazetadobairro.com.br

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br