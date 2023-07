“Desconto imperdível na Linha Turismo de Curitiba durante todo o mês de agosto!”

Linha Turismo de Curitiba com desconto durante todo o mês de agosto

A Linha Turismo de transporte por dezenas de pontos turísticos de Curitiba vai ter desconto durante todo o mês de agosto. A redução do valor será de 40%, caindo de R$50 para R$30,00. O bilhete tem validade de um dia inteiro, sem limite para entradas e saídas dos ônibus. O desconto na linha será aplicado em comemoração aos 60 anos da Urbanização de Curitiba (URBS). A promoção será válida de 1 a 31 de agosto.

Programação especial e shows gratuitos

Além dos descontos, uma programação com shows gratuitos e festivais gastronômicos está prevista. A abertura das comemorações acontece no próximo sábado (5), no Mercado Municipal Capão Raso, com programação especial gratuita, das 10h às 18h. Haverá show musical, além da apresentação da Família Folhas e exposição de táxis elétricos.

Todos os sábados de agosto terão shows musicais gratuitos disponibilizados para a população no Mercado Municipal Capão Raso, das 16h às 19h, e na Rua 24 Horas, das 11h30 às 14h30.

Fonte: cbncuritiba.com.br