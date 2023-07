Idoso é assaltado ao sair de casa para passear no Água Verde: bicicleta é levada por bandidos

Idoso tem bicicleta levada em assalto no Água Verde

Um idoso de 65 anos foi surpreendido ao sair de casa para passear e teve sua bicicleta levada em um assalto cometido por dois bandidos, no bairro Água Verde, em Curitiba. O crime ocorreu na tarde deste domingo (30) e foi registrado por imagens obtidas pela Banda B.

O idoso, que preferiu não ser identificado, relatou que estava prestes a iniciar seu passeio quando foi abordado pelos criminosos. Ele parou no portão do prédio onde mora para ajustar o velocímetro e percebeu que duas pessoas que estavam na praça em frente ao prédio atravessaram a rua em sua direção. Um dos assaltantes estava armado e ordenou que ele descesse da bicicleta.

O idoso chegou a cogitar que a arma do ladrão pudesse ser de brinquedo, mas, por estar em desvantagem, decidiu entregar a bicicleta aos bandidos. Após o roubo, os criminosos fugiram em direção à Avenida Iguaçu, em direção ao Centro.

Após o assalto, as imagens mostram o idoso correndo atrás dos assaltantes na tentativa de encontrar uma viatura policial para pedir ajuda. No entanto, ele não encontrou ninguém e acabou registrando a ocorrência posteriormente. A polícia informou que situações semelhantes estão ocorrendo com frequência na região do bairro Água Verde, com o aumento dos furtos de bicicletas e celulares.

Investigação em andamento

A Polícia Civil está investigando o caso do assalto ao idoso no Água Verde. Até o momento, a vítima teve apenas sua bicicleta levada pelos bandidos. Segundo o idoso, essa foi a primeira vez que ele viveu um assalto tão próximo de sua residência.

