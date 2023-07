“Curitiba celebra 60 anos da URBS com descontos e eventos especiais”

Curitiba: 60 anos de Urbanização e muitas comemorações

A vibrante capital paranaense, Curitiba, está se preparando para uma celebração especial no próximo mês. Em comemoração aos 60 anos da Urbanização de Curitiba (URBS), a cidade está promovendo uma série de descontos e eventos especiais durante todo o mês de agosto. O destaque fica por conta do desconto de 40% na Linha Turismo, que oferece um passeio inesquecível por dezenas de pontos turísticos da cidade.

O valor do bilhete de um dia, que inclui acesso ilimitado para entrada e saída dos ônibus, terá uma redução de R$50 para R$30. Essa promoção estará em vigor do dia 1º a 31 de agosto, tornando a exploração dos pontos turísticos de Curitiba ainda mais acessível.

Eventos gratuitos para celebrar

Além dos descontos, a cidade organizou uma série de eventos gratuitos para incrementar as comemorações. No próximo sábado, dia 5 de agosto, a festa terá início no Mercado Municipal Capão Raso. Das 10h às 18h, os visitantes poderão desfrutar de um show musical, uma apresentação especial da Família Folhas e uma exposição de táxis elétricos, tudo gratuitamente.

Os sábados de agosto estão marcados por uma série de shows musicais gratuitos. O Mercado Municipal Capão Raso será palco de espetáculos das 16h às 19h, enquanto a Rua 24 Horas promete entreter a população com apresentações das 11h30 às 14h30.

Curitiba: cultura, gastronomia e entretenimento

Curitiba aguarda visitantes e moradores para celebrar seu rico patrimônio urbano com atividades que unem entretenimento, cultura e gastronomia. Este mês promete ser um grande momento para se apaixonar novamente pela cidade, redescobrindo os encantos da capital através de suas atrações turísticas e atividades culturais.

Fonte: xvcuritiba.com.br