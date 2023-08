“Curitiba se transforma em uma cidade cada vez melhor com obras de reestruturação e mobilidade urbana”

Curitiba: uma cidade em constante evolução

O prefeito Rafael Greca afirmou nesta terça-feira (2/8) que “Curitiba é uma só e cada vez está melhor”. Durante a entrega das obras de reestruturação e correção geométrica na confluência das ruas Pedro Gusso, Senador Accioly Filho, Theophilo Mansur e Gregório Thomaz, o prefeito ressaltou a importância dessa intervenção urbana para garantir calçadas acessíveis e melhorar a mobilidade na cidade.

Intervenção urbana para uma cidade acessível

A intervenção incluiu a implantação de uma rotatória em formato alongado, onde todos os veículos param antes de acessá-la, além de novas ilhas para a travessia de pedestres. Essas mudanças proporcionam maior segurança tanto para quem circula de veículo quanto para quem caminha na região.

Além disso, foram implantados 353 metros de calçadas planas e acessíveis, seguindo o padrão do projeto Caminhar Melhor, 147 metros de ciclovia e 386 metros de novo pavimento. Também foram realizados serviços de drenagem e paisagismo, além da modificação do traçado da via com a implantação da rotatória.

Aprovação dos moradores

Moradores e comerciantes da região aprovaram as mudanças, que trouxeram agilidade no trânsito e segurança para os pedestres. Maria Eduarda Inácio, proprietária da Loja Mané Ferro, destacou que as melhorias valorizaram o comércio local e proporcionaram melhores condições de mobilidade na região.

“Valoriza a região, mas vai além, organizou o trânsito, ajudou aos motoristas, os ciclistas e também quem caminha pelas calçadas, especialmente os alunos do Colégio Sesi, que fica na quadra de cima e que circulam por aqui”, afirmou Maria Eduarda.

Obras para melhorar o sistema viário

Essas obras fazem parte de um lote de intervenções similares para melhoria do sistema viário em toda a cidade. O secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, ressaltou que essas intervenções visam priorizar a segurança dos pedestres e motoristas, além de otimizar as condições de tráfego da região.

Além disso, Rodrigues destacou outras intervenções realizadas no primeiro semestre do ano, como parte do programa Asfalto Novo, que recuperou quase 20 km de vias em 53 ruas dos bairros CIC e Capão Raso. Essas melhorias garantem um pavimento de qualidade e contribuem para a infraestrutura dessas regiões.

Fonte: xvcuritiba.com.br