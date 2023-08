“Programação repleta de atividades gratuitas agita a cidade neste fim de semana”

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) oferece mais um fim de semana com uma programação repleta de atividades gratuitas. As corridas Smart e as atividades de lazer prometem agitar a cidade. Também tem o Viva o Sábado, quando a população pode aproveitar as piscinas, atividades físicas e a estrutura disponíveis em unidades da Prefeitura.

Corridas Smart

No sábado (5/8) e no domingo (6/8) a Smelj promove a sexta e sétima etapas das Corridas Smart, evento no qual o participante se inscreve gratuitamente, faz uma corrida ou caminhada de, no mínimo, 5 km e ao final retira sua medalha. O percurso fica a critério de cada participante e ele deverá comprovar, por qualquer aplicativo de corrida, o tempo e distância percorridos. Nestas etapas, apenas as medalhas da Corrida entre Parques que aconteceu no último fim de semana. As inscrições para a corrida Smart de sábado acontecem das 7h às 9h no Parque Bacacheri (R. Eduardo Geronasso, 1600 – Bacacheri). Já a de domingo tem o ponto de inscrição no Centro de Esporte e Lazer Velódromo (R. Dr. Jorge Meyer Filho, 1210 – Jardim Botânico), também das 7h às 9h. Serão 200 vagas no sábado e 200 no domingo. Vale lembrar que o percurso é livre, porém o ponto de largada e chegada deve ser nos locais das inscrições.

Outras atrações de sábado

ATIVIDADES REGIONAIS

Regional Matriz

No sábado, das 9h às 13h, haverá o Lazer na Rua XV, com atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy. No Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser (Praça Oswaldo Cruz – Rua Brigadeiro Franco, s/n) também acontece mais uma edição Copa EE10 Maestro – Futsal. Das 8h às 17h30 meninos da categoria sub-11 representam suas escola em mais uma fase do torneio. A entrada é franca.

Regional Cajuru

Das 8h às 10h e das 13h às 15h, no Parque Olímpico do Cajuru, haverá aulas de BMX do Programa E+E=10 para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos matriculados no portal curitibaemmovimento.curitiba.pr.gov.br. Das 15h às 16h, o horário é voltado para a experimentação da pista pelas pessoas sem experiência no esporte. É permitida a prática com bicicleta e equipamentos próprios, desde que sejam aprovados pelo professor antes da prática. O professor instruirá a parte da pista em que a prática será permitida. Não há empréstimo de bicicletas e materiais neste horário. Não necessita inscrição prévia. Das 10h às 12h e das 16h às 18h a pista é liberada para treinamentos de pilotos com experiência na modalidade, com supervisão de um professor da Smelj. É obrigatório o uso de capacete fechado, calça, camiseta manga longa, calçados e luvas fechados. Cada pessoa deve levar sua garrafa de água. O Centro de Esporte e Lazer da Rua da Cidadania do Cajuru (Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 2150 – Cajuru) também vai oferecer uma manhã de diversão. Das 9h às 12h a recreação será voltada para crianças e adolescentes com o intuito de lazer e integração familiar. São ofertados jogos de mesa, cama elástica, pernas de pau e outros brinquedos infantis. Já o Centro de Esporte e Lazer Luiz Carlos Saroli – Caio Júnior (R. Sen. Roberto Glaser, 359 – Jardim das Américas) das 08h às 14h vai receber o Programa Lazer na Praça. O evento de lazer ofertado pela SMELJ, tem com o objetivo principal de atender aos alunos e familiares participantes do Festival Maestro da Bola, realizado no mesmo dia e horário, porém também aberto a comunidade em geral. O Centro da Juventude Audi/União (Rua João Henrique Hoffmann, 125 – Uberaba) vai ficar aberto das 8h às 12h com o Cejuv em Ação. Haverá empréstimo das quadras para atividades esportivas, atendimento do Raia Livre – programa com objetivo de expandir o atendimento aos adultos que passaram pelo curso de natação nos espaços da Prefeitura – e aulas de hidroginástica.

Regional Pinheirinho

Das 10h às 17h30 o Lazer no Bairro chega a Praça Arthur Morgenstein (Rua Bico de Lacres – Novo Mundo). Esse será um evento de lazer em comemoração aos 50 anos do

