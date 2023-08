Prefeito Rafael Greca e CNHi alcançam resíduo zero na fábrica de Curitiba

Projeto ambiental da fábrica CNHi atinge resíduo zero para aterro industrial

O prefeito Rafael Greca, juntamente com o presidente da CNH Industrial (CNHi), Rafael Miotto, participou do evento “Aterro Zero CNHi” na fábrica da New Holland na CIC, em Curitiba, no dia 02/08/2023. A iniciativa tem como objetivo reaproveitar e reutilizar todos os resíduos industriais da produção, eliminando a necessidade de aterros industriais.

O projeto ambiental da fábrica Case New Holland Industrial (CNHi) foi apresentado ao prefeito Rafael Greca durante sua visita à planta da CNHi na CIC, em Curitiba, no dia 2 de agosto de 2023. A fábrica alcançou a marca de resíduo zero para aterro industrial, garantindo que todos os resíduos industriais sejam reaproveitados ou reutilizados, sem a necessidade de destinação para aterros.

O prefeito Rafael Greca parabenizou a conquista da fábrica e destacou a importância desse avanço para a cidade de Curitiba. “Que beleza o que vocês conseguiram. O futuro chegou aqui para vocês e o nosso coração curitibano se enche de orgulho”, afirmou Greca. A planta da CNHi na CIC emprega cerca de 3 mil funcionários e gerava uma média de 1,2 mil toneladas de resíduo industrial por mês.

A partir de agora, todo o material gerado pela fábrica é reciclado, reutilizado, reaproveitado e transformado em energia para a produção de novos equipamentos. O presidente da CNHi de Curitiba, Rafael Miotto, ressaltou que a empresa foi reconhecida como uma das mais inovadoras do país.

“Temos uma empresa em Curitiba que não deixa lixo nenhum no meio ambiente, não polui. Avança em direção ao futuro escolhido, ao futuro melhor”, definiu Greca. O presidente da CNHi, Rafael Miotto, destacou o apoio da Prefeitura de Curitiba para a conquista desse nível de sustentabilidade ambiental.

“Durante a pandemia, o município nos apoiou muito para conseguirmos manter nossa produção. Com um trabalho árduo, conseguimos atingir a destinação ideal de todos os resíduos que produzimos aqui”, disse Miotto. A planta industrial de Curitiba é a maior operação da CNHi no Brasil e uma das maiores do mundo, sendo extremamente complexa.

“Estamos muito orgulhosos do que conquistamos aqui. Assim, nos integramos muito bem com a sustentabilidade ambiental de Curitiba”, definiu o presidente da empresa. O evento contou com a presença do diretor de Relações Institucionais da CNHi, Alexandre Bernardes; do secretário municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento de Curitiba, Cristiano Hotz; do presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A, Dario Paixão; do superintendente de Controle Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Ibson Gabriel Martins de Campos; e de funcionários da CNHi.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bemparana.com.br