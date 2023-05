Curitiba participa do Pacto Nacional pela Consciência Vacinal

O prefeito em exercício Eduardo Pimentel assinou, nesta sexta-feira, dia 28, o termo de adesão de Curitiba ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal. A capital paranaense é o primeiro município do Brasil a aderir à ação nacional, que busca a retomada das coberturas de vacinação em todo o país.

Durante a cerimônia, que aconteceu no Palácio Iguaçu, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou o termo pelo Paraná, também primeiro estado a participar.

O Pacto Nacional é uma ação capitaneada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que busca a defesa da vacinação, visando a retomada de índices seguros e homogêneos de cobertura vacinal em todo o território nacional. A ação ocorre após a diminuição da cobertura vacinal no Brasil a partir de 2013. A proposta é que haja o engajamento dos diversos níveis e esferas de governo e da sociedade, com a realização de materiais informativos e de campanhas de comunicação, para conscientização da importância, segurança e eficácia das vacinas, além de promover o alerta para riscos de retorno de doenças transmissíveis já erradicadas.

O Pacto Nacional pretende, ainda, garantir metas crescentes de adesão da população ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

O governador Ratinho Júnior destacou o pioneirismo do Estado em aderir ao termo:

“Estamos muito honrados em ser o primeiro Estado a colaborar com esse pacto pela consciência vacinal. Tenho certeza que vai ajudar a levar saúde e, consequentemente, salvar milhares de vidas por meio da consciência que vai fortalecer”.

Participaram do evento duas deputadas estaduais, 4 juízes, 2 secretários de estado e dez outras autoridades lembradas pelo cerimonial: entre elas OAB, Ministério Público e 1 vereador.