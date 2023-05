5ª Divisão do Pinheirinho comemora 375 anos Exército Brasileiro

Na quarta-feira dia 19 de abril foi realizada uma formatura alusiva à data nas instalações do Forte do Pinheirinho, em Curitiba.

A atividade comemorativa aos 375 anos da instituição foi realizada às 10h da manhã com a presença de alunos de escolas municipais e autoridades civis e militares.

O Dia do Exército é celebrado no dia 19 de abril lembrando a Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, em Pernambuco. Foram as principais ações bélicas no Nordeste brasileiro contra a presença dos holandeses na região. Esta data é comemorada em todos os quartéis do território nacional.

Um dos predicados do Exército é sua capilaridade geográfica nacional e regional, estando presente no estado do Paraná em 32 municípios com 57 organizações militares, com mais de 13.000 militares.

O Comando da (5ª DE) instalado no bairro do Pinheirinho em Curitiba é o mais alto escalão do Exército no estado paranaense, tendo como comandante o General de Divisão José Ricardo Vendramin Nunes.

Missões do Exército

O Exército é uma instituição nacional, permanente e regular, organizada com base na hierarquia e na disciplina, destinada à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Além disso, pode exercer ações subsidiárias, tais como atividades por meio de ações preventivas e repressivas na faixa de fronteira terrestre e apoio a eventos que ocorreram calamidade pública.