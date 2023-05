Amovi é exemplo de movimentação comunitária

No último dia de Abril a Amovi fez uma reunião especial para homenagear as mulheres guerreiras comemorando o final do mês da Mulher… tarde muito gostosa com palestra de auto cuidado e kits de beleza e um delicioso lanche… Tarde maravilhosa 🩷

Agora em maio, mais uma atividade de lazer, com este delicioso passeio ao Parque Barigui com as mulheres do Tempo de Viver.. foi uma ótima tarde e com certeza vai ficar na memória de todas… Brincadeira, piquenique, atividade física….tudo de bom 🥰🥰

Parabéns a direção da Amovi, a Inês Correia.