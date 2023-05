Curitiba 330 anos: balé Dom Quixote reúne solistas 

O espetáculo de balé Dom Quixote, com a participação dos solistas do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Cícero Gomes e Márcia Jaqueline, e elenco de 34 bailarinos, mais a participação de Ana Botafogo como coordenadora de cena e ensaiadora convidada Estão dentro da programação para maio.

As apresentações serão no grande auditório do Teatro Guaíra, nos dias 14 e 16 de maio, às 20h, com ingressos a preços acessíveis, R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada), que em breve estarão à venda pelo Guia Curitiba. Haverá duas sessões dirigidas às escolas da rede municipal de ensino, nos dias 15 e 16, às 15h.

A mais famosa bailarina brasileira faz parte da equipe técnica como coordenadora de cena e ensaiadora convidada. Ana Botafogo estará nos bastidores acompanhando as apresentações da companhia curitibana nesta montagem que reproduz um dos grandes clássicos do balé de repertório. O espetáculo tem direção geral e artística de Nicole Vanoni.

Dom Quixote é um dos espetáculos mais populares da história da dança. A coreografia, de Marius Petipa e Alexander Gorsky com música de Ludwig Minkus, estreou em 1869, com o Ballet Imperial do Teatro Bolshoi (Rússia).

O enredo conta a história de Dom Quixote que, acompanhado de seu fiel escudeiro Sancho Panza, sai em busca de sua Dulcinea, a mulher que viu em sonhos. Os solistas convidados interpretam Kitri e Basílio, personagens do romance que permeia a história.

Serviço:

Balé Dom Quixote nos 330 Anos de Curitiba

Direção Geral e Artística – Nicole Vanoni

Coordenação de cena e ensaiadora convidada – Ana Botafogo

Local: Teatro Guaíra – Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (R. XV de Novembro, 971)

Datas: 14 e 16 de maio, às 20h

Ingressos a R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada). À venda em breve pelo Guia Curitiba

Sessões especiais para escolas da rede municipal de ensino, nos dias 15 e 16, às 15h