“Curitiba: Do verão ao inverno em menos de 24 horas – Entenda a mudança brusca de temperatura na capital paranaense”

Notícias de Curitiba

Curitiba tem mudança brusca de temperatura em menos de 24 horas

A cidade de Curitiba, no Paraná, registrou uma temperatura máxima acima dos 28ºC nesta segunda-feira (7), o que é comum durante o verão. No entanto, a chegada de um sistema de chuva mudou completamente o cenário, e a previsão para esta terça-feira (8) é de uma temperatura máxima baixa, na casa dos 14ºC. Ou seja, em menos de 24 horas, os curitibanos passarão do calor do verão para o frio do inverno.

Previsão do tempo para esta terça-feira

O dia será encoberto, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Além disso, as temperaturas permanecerão baixas. A expectativa é que o sol só volte a aparecer na sexta-feira (11).

Fonte: www.bemparana.com.br