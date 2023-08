“Plantio de mudas de árvores nativas em Curitiba marca os 40 anos do Mater Natura”

Plantio de mudas de árvores nativas em Curitiba marca aniversário do Mater Natura

No dia do seu 40º aniversário, o Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais realizou um plantio simbólico de mudas de árvores nativas em Curitiba. A ação aconteceu na Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal (RPPNM) Caxinguelê, localizada no bairro Santa Felicidade e criada em 2017.

As mudas foram doadas pela instituição e contaram com o apoio de parceiros e voluntários, incluindo estudantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O objetivo foi destacar a atuação do instituto na restauração e preservação de áreas naturais, em parceria com diversos atores.

Atuação do Mater Natura

O Mater Natura é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sediada em Curitiba desde 1983. Seu foco é a defesa do meio ambiente e da biodiversidade, atuando em dois eixos estratégicos: governança e advocacy, e execução de projetos técnicos.

A instituição já desenvolveu 107 projetos, patrocinados por 60 instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, contando com o apoio de uma rede de 158 parceiros.

Reservas Municipais em Curitiba

Curitiba é pioneira no Brasil na criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural Municipal (RPPNMs), desde 2007. Atualmente, a cidade possui 60 RPPNMs, totalizando 792.431,40 m² de áreas verdes particulares.

Um estudo realizado em 2016 mostrou que as áreas verdes ocupavam 43,68% do território de Curitiba, sendo 34,70% áreas verdes particulares e 8,98% áreas verdes públicas.

História do Mater Natura

O Mater Natura foi fundado em 1983 por estudantes de Biologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), com o objetivo de combater o uso indiscriminado de agrotóxicos na agricultura paranaense. Ao longo dos anos, o instituto realizou diversas atividades e campanhas em prol do meio ambiente.

Reconhecido como Utilidade Pública pelo Governo do Estado do Paraná e pela Prefeitura de Curitiba, o Mater Natura também possui a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

40 anos de conquistas

No mês de agosto, o Mater Natura lançará uma publicação digital para celebrar seus 40 anos de existência. Alguns destaques incluem a execução de projetos de restauração ecológica, a descoberta de novas espécies na Mata Atlântica, prêmios e reconhecimentos recebidos, produção técnico-científica e a elaboração de planos de manejo para unidades de conservação no Paraná.

