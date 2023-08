“Tragédia na BR-116: Motociclista morre em acidente com caminhão em São José dos Pinhais”

Tragédia na BR-116 em São José dos Pinhais

Motociclista morre em acidente com caminhão

Na noite desta segunda-feira (07), um motociclista de 51 anos perdeu a vida após se envolver em um acidente com um caminhão na BR-116, no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O trágico incidente ocorreu no km 101, na pista sentido CIC (Cidade Industrial de Curitiba), próximo ao bairro Barro Preto.

Segundo o socorrista Marcelo Pereira, do Resgate Voluntário Parceiros da Vida, infelizmente, nada pôde ser feito pelas equipes de resgate, pois o caminhão possivelmente passou por cima da vítima. Testemunhas relataram que o motorista do caminhão pode não ter visto o motociclista.

Trânsito intenso e bloqueio parcial

Devido ao acidente, o trânsito está intenso no trecho, sendo necessário realizar um bloqueio parcial. Além dos Corpo de Bombeiros e do resgate voluntário, a equipe da concessionária responsável pela via também foi deslocada para o local da ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está presente aguardando a perícia e o IML (Instituto Médico Legal).

