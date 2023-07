“Cooperativas do Paraná ampliam projeto de inovação e buscam parcerias para investir em inovação”

Detalhes

Grupo de Coordenadores de Inovação das Cooperativas visitam a Ocepar

Criado em Quarta, 19 Julho 2023 10:10

O grupo de coordenadores de inovação das cooperativas Lar, Frimesa, C.Vale, Copacol, Primato, Copagril e Coopavel, todas da região oeste do Paraná, visitou a Ocepar nessa terça-feira (18/07), em Curitiba. Eles integram o Hub de Inovação, projeto-piloto iniciado em 2022 por meio do Programa de Inovação do Cooperativismo Paranaense, lançado em 2018. O grupo visitou também a indústria Bosch, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e o Instituto Senai de Inovação, do Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep). A programação dos coordenadores na capital paranaense marcou o encerramento do projeto-piloto.

Ampliação do Projeto

“A intenção agora é renovar o projeto e ampliar para mais regiões: norte-noroeste, centro-sul e sudoeste, abrangendo todo o estado”, informa Jaffer Besen, analista de inovação do Sistema Ocepar. Segundo ele, os principais resultados do projeto-piloto foram a aproximação das áreas de inovação das cooperativas; o conhecimento de conceitos e metodologias, assim como sua aplicação; a revisão das práticas de inovação adotadas pelas cooperativas, as validações do modelo, além da aceleração da inovação aberta, um modelo de gestão empresarial voltado à colaboração com pessoas e organizações externas às empresas, como startups, por exemplo.

Programa de Inovação do Cooperativismo

Na Ocepar, o grupo foi recebido pelo gerente de Desenvolvimento Cooperativo do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Paraná/PR (Sescoop/PR), Leandro Macioski, e pelo analista Jaffer Besen. Macioski apresentou detalhes do Programa de Inovação do Cooperativismo. Ele destacou que a iniciativa integra o Plano Paraná Cooperativo (PRC200), o planejamento estratégico do cooperativismo paranaense. O gerente falou também sobre as próximas etapas do programa. “Vamos lançar uma pós-graduação em inovação, em parceria com o Instituto Superior de Administração e Economia (Isae), voltado para os profissionais das cooperativas”, informou. Além disso, está prevista também a instituição do Comitê de Inovação e um dos desafios é a definição de indicadores.

Depoimentos dos Participantes

Alguns dos participantes do grupo deram depoimentos sobre o programa. Cassiano Pasa, da Cooperativa C.Vale, disse que o trabalho foi bem positivo. “Já existiam projetos inovadores, mas isso acontecia em separado, cada área com seu projeto. Antes não tinha de forma centralizada. O programa permitiu desenvolver uma metodologia e definir ações mais estratégicas”, declarou. Pasa acrescentou que agora o desafio é disseminar a cultura de inovação na cooperativa e fazer com que as pessoas vejam que a área gera valor, de forma integrada à estratégia da organização.

Juliana Lenz, coordenadora de inovação da Copagril, disse que o projeto ajudou a sensibilizar os diretores. “Tínhamos um projeto de inovação há dois anos, mas estava em stand-by. Depois que iniciou esse movimento [Hub de Inovação] conseguimos iniciar. Foi importante para eles sentirem a importância”, destacou Juliana. Ela pontuou também a troca de experiências entre as cooperativas como algo relevante.

Quirino Villas Boas, da Frimesa, frisou que o conceito de inovação mudou muito nos últimos 10 anos e o programa contribui agora para mudar o direcionamento estratégico e aproximar as cooperativas. “Nós, que somos uma central, teoricamente teríamos que ter uma maior integração na área da inovação e um acesso às informações, mas isso não acontecia na prática. Agora já acontece”, pontuou. Para Villas Boas, o desafio agora é sensibilizar a alta direção das cooperativas sobre a necessidade de se investir em inovação. “Já criamos a área, temos pessoas, metodologias e projetos. Agora é preciso investir”, frisou. Ele acrescentou que esse trabalho pode ser feito em conjunto, em parceria com outras cooperativas para reduzir riscos e investimentos.

Conexão entre os Hubs

O consultor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Senai/Sistema Fiep, Andres Lens, acompanhou o grupo. Ele relatou que a parceria tem dado frutos e contribuído para criar espírito crítico e expandir as ações. Lens destacou a importância de conectar todos os hubs e trazer indústrias para dentro deles. A parceria entre o Senai e o Sescoop/PR viabilizou a aplicação da bússola da transformação digital em 40 cooperativas paranaenses. Os resultados obtidos servirão de subsídio para as iniciativas de treinamento desenvolvidas pelo Sistema Ocepar.

