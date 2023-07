“Conheça a história de Altevir da Silva, o narrador que encanta a Cidade Industrial de Curitiba há 30 anos com suas transmissões de jogos emocionantes”

Altevir da Silva: o narrador dos jogos da Cidade Industrial de Curitiba

Altevir da Silva é um morador ilustre da Cidade Industrial de Curitiba. Há 30 anos, ele se tornou famoso na comunidade por narrar com entusiasmo e emoção os jogos que acontecem nos fins de semana.

A paixão pelos jogos

Desde criança, Altevir sempre foi apaixonado por esportes. Ele acompanhava de perto as partidas de futebol e sempre se destacava por sua habilidade em narrar os lances e transmitir a emoção do jogo para quem o ouvia.

Com o passar dos anos, Altevir decidiu transformar sua paixão em profissão. Ele começou a narrar os jogos da Cidade Industrial de Curitiba e, aos poucos, foi conquistando o reconhecimento da comunidade.

O reconhecimento na comunidade

Atualmente, Altevir é uma figura querida e respeitada na Cidade Industrial de Curitiba. Sua voz marcante e seu talento para narrar os jogos tornaram-no uma referência na região.

Além disso, Altevir também é conhecido por sua dedicação em transmitir as notícias esportivas da região. Ele está sempre atualizado sobre os acontecimentos esportivos e faz questão de compartilhar as novidades com a comunidade.

