Protesto bloqueia Rodovia do Xisto e causa congestionamento na região

Rodovia do Xisto é bloqueada por protesto em Curitiba

A Rodovia do Xisto, BR-476, foi bloqueada por um protesto, no km 146, no início da tarde desta quarta-feira (19) e teve registro de congestionamento nos dois sentidos, até ser totalmente liberada, após 2h30.

Os manifestantes queimaram pneus no local, que fica entre Curitiba e Araucária, ação que impactou o trânsito em toda a região.

Protesto por questões habitacionais

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto foi feito por moradores da região que estavam reivindicando questões habitacionais.

A CBN Curitiba procurou a prefeitura de Curitiba, que informou que a “Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) realizou, em junho, o cadastramento das 165 famílias da Vila Xisto, localizada na CIC. Com isso, a área foi ‘congelada’, não sendo permitida a entrada de novos moradores para ocupar o local”.

A prefeitura também afirma que “na última semana, em acordo com a comunidade, a Guarda Municipal (GM) desmontou três construções classificadas como novas invasões”.

Impacto no trânsito

O bloqueio da Rodovia do Xisto causou um grande congestionamento nos dois sentidos da via, afetando o tráfego em toda a região.

Após 2h30 de bloqueio, a rodovia foi totalmente liberada e o trânsito começou a fluir normalmente.

Notícias de Curitiba e Região

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cbncuritiba.com.br