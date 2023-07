“Confronto entre segurança e entregador em condomínio de Curitiba gera polêmica”

Segurança de condomínio se envolve em confusão com entregador em Curitiba

No último sábado (15/7), um segurança de um condomínio na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) se envolveu em uma confusão com um entregador. O incidente chamou a atenção e gerou repercussão na região.

O ocorrido

De acordo com testemunhas, o entregador estava realizando uma entrega no condomínio quando foi abordado pelo segurança. A discussão começou após o segurança solicitar a identificação do entregador, que se sentiu desrespeitado e se recusou a mostrar seus documentos.

A situação rapidamente escalou para uma briga física, com ambos os envolvidos trocando agressões. Outros moradores do condomínio tentaram intervir e separar a briga, mas foi necessário acionar a polícia para resolver o conflito.

Repercussão

O incidente gerou indignação entre os moradores do condomínio e também nas redes sociais. Muitos questionaram a atitude do segurança e alegaram que houve abuso de poder por parte dele.

A empresa responsável pela segurança do condomínio emitiu uma nota oficial repudiando a conduta do segurança e informando que medidas disciplinares serão tomadas. Além disso, o entregador agredido registrou um boletim de ocorrência contra o segurança.

Consequências

O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes e tanto o segurança quanto o entregador serão ouvidos para esclarecer os fatos. Dependendo do desfecho das investigações, o segurança poderá ser responsabilizado criminalmente e também poderá sofrer sanções administrativas.

Esse incidente serve como alerta para a importância de uma conduta profissional e respeitosa por parte dos profissionais de segurança, que devem agir de acordo com as leis e respeitar os direitos dos cidadãos.

