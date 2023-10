“Confrontos com policiais resultam em morte de dois homens após roubos de carros em Curitiba”

Notícias de Curitiba

Dois homens morrem em confrontos com a polícia após roubo de carros

Por Redação Bem Paraná, com João Frigério – 09/10/2023 às 21:41



Perseguições e confrontos resultam em mortes

Em duas ações distintas, dois homens que tinham roubado carros acabaram morrendo em confrontos com policiais, nesta segunda-feira (9). Nos dois casos, houve perseguição pelas ruas. Uma das ocorrências foi no Tarumã e a outra, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

As informações são do Plantão 190. Em uma das ocorrências, no Tarumã, um homem roubou um VW Polo que estava sendo descarregado em uma concessionária. Pouco depois, ele foi localizado por uma equipe da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone). Houve perseguição. O suspeito largou o carro e tentou fugir a pé. Os policiais tentaram abordagem, foram recebidos a tiros e reagiram. O homem morreu baleado antes da chegada de socorro. Nenhum policial se feriu.

A outra ocorrência foi na Cidade Industrial de Curitiba. Um homem levou um GM Corsa no bairro Pinheirinho e foi perseguido pela Polícia Militar. Na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na CIC, o homem baeu o carro e capotou. Quando foi abordado pela polícia. o homem atirou e os policiais revidaram. Ele acabou morrendo no loocal. Um policial militar ficou ferido.

Nos dois casos, os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

