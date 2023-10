“Ministério da Saúde demite diretor após escândalo de dança erótica”

Ministério da saúde demite diretor após dança erótica

O ministério da saúde confirmou que vai exonerar o diretor do departamento de prevenção e promoção da saúde, Andrey Rosevelt Chagas Lemos. De acordo com a ministra Nísia Trindade, o diretor assumiu integralmente a responsabilidade pela dança erótica em um evento do ministério que viralizou nas redes sociais.

