“Chuva e ventos causam estragos em Curitiba: asfalto cede e árvores caem”

Chuva e ventos causam estragos em Curitiba

No fim de semana, a cidade de Curitiba foi atingida por fortes chuvas e ventos, resultando em diversos estragos. Durante esse período, foram registradas 66 solicitações de queda de árvores e galhos, incluindo um incidente em que um ponto de ônibus na Praça Rui Barbosa foi atingido. Além disso, ocorreram pelo menos seis pontos de alagamentos e o asfalto cedeu na esquina da Avenida Visconde de Gurapuava com a Westephalen, localizada no Centro de Curitiba. Bairros de todas as regiões da cidade foram afetados, como Seminário, Água Verde, Santa Cândida, Sitio Cercado, Rebouças, Jardim Botânico, Cascatinha, Capão Raso, Bigorrilho e São Lourenço.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil distribuiu lonas para 10 residências afetadas. Até o momento, não há registro de desalojados, mas duas casas apresentam risco estrutural, uma no Xaxim e outra no Boqueirão.

Reunião de emergência e ações preventivas

O prefeito em exercício Eduardo Pimentel convocou uma reunião de emergência com membros da Prefeitura para discutir as medidas a serem tomadas. As equipes estão em alerta para possíveis emergências e realizando vistorias preventivas nos locais de maior atenção.

No último domingo, Curitiba registrou uma precipitação pluviométrica de 48,6 mm em 24 horas, além de rajadas de vento de 20,9 Km/h às 11h, de acordo com a estação do Simepar.

Previsão do tempo

Para a noite deste domingo, a previsão é de continuidade das chuvas na região de Curitiba. Já na segunda-feira, espera-se um dia com muitas nuvens, porém sem chuva, com rajadas de vento de 37km/h e temperaturas variando entre 14°C e 18°C.

Canais de atendimento

Em caso de emergências, os canais de atendimento disponíveis são:

199 (Defesa Civil)

153 (Guarda Municipal)

156 (Prefeitura Municipal de Curitiba)

193 (Corpo de Bombeiros)

Fonte: www.bemparana.com.br