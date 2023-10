“Chuvas intensas causam estragos em Curitiba: saiba os números e as medidas de segurança”

Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos de Desastres (CMGERD) divulga dados sobre a precipitação em Curitiba

O Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos de Desastres (CMGERD) da Defesa Civil de Curitiba divulgou nesta segunda-feira (9/10) os dados sobre a precipitação na cidade no período de quarta-feira (4/10) a domingo (8/10). Os temporais provocaram quedas de árvores e alagamentos, com algumas regiões acumulando mais de 200 mm de chuva durante o período e rajadas de vento de até 47,5 km/h.

Os números da precipitação de chuva foram captados pelas dez estações meteorológicas da Defesa Civil instaladas nas regionais da cidade. Estragos materiais foram registrados, mas ninguém ficou ferido. Equipes da Prefeitura de Curitiba atuam na limpeza e recuperação da cidade.

“Nossas estações desempenharam um papel crucial no monitoramento das condições climáticas locais, permitindo uma resposta mais eficaz às situações de risco. Conseguimos oferecer um atendimento rápido, inclusive retirar famílias de forma preventiva. Apesar do grande volume de chuva, a cidade se organizou e respondeu bem às emergências”, avaliou o coordenador da Defesa Civil de Curitiba, Nelson Ribeiro.

Ocorrências

De quarta-feira a domingo, foram registradas 118 ocorrências de quedas de galhos e árvores em 22 bairros de Curitiba. Equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente estão por toda a cidade para fazer a limpeza e retirada do material.

Houve nove pontos de alagamentos nos bairros Uberaba, São Francisco, Alto Boqueirão, Sítio Cercado, Lindóia, Tatuquara e na região do Parque Barigui. Foram 15 fornecimentos de lonas, uma ocorrência de deslizamento no bairro Sítio Cercado, uma residência com risco estrutural no Xaxim e dois registros de risco de desmoronamento de casas no Boqueirão e em Santa Felicidade e um de encosta na CIC.

A situação mais grave foi registrada em uma ocupação irregular em Área de Proteção Ambiental no bairro Caximba, na Regional Tatuquara. Houve extravasamento de cavas da região e alagamento de ruas. Uma família foi desalojada e está na casa de parentes e duas famílias desabrigadas foram acolhidas pela Fundação de Ação Social (FAS). Equipes da Defesa Civil e da Prefeitura se mantêm na região para prestar apoio às famílias atingidas.

Próximos dias

Segundo os institutos de meteorologia, a previsão é que a chuva dê uma trégua na capital nesta segunda-feira (9/10). No entanto, há registros de precipitação para os próximos dias e a partir de quinta-feira (12/10), no feriado, as chuvas devem atingir novamente grandes volumes, reforçando a importância de manter a vigilância e estar preparado para possíveis eventos climáticos adversos.

A Defesa Civil continuará monitorando a situação climática e fornecerá atualizações regulares para garantir a segurança da população curitibana. A população está sendo orientada a tomar precauções adicionais, como evitar áreas de risco, manter-se informada por canais oficiais de comunicação da Prefeitura e seguir as recomendações da Defesa Civil em caso de emergência.

Acumulado de chuvas de 4 e 8 de outubro, por regional

Boqueirão: 203,8 mm

Portão: 202,8 mm

Pinheirinho: 197,2 mm

CIC: 196 mm

Córrego Bigorrilho: 183,4 mm

Matriz: 177,2 mm

Bairro Novo: 172,8 mm

Santa Felicidade: 170,6 mm

Cajuru: 162,8 mm

Boa Vista: 147,2 mm

Tatuquara: 138,4 mm

