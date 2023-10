“Chuvas intensas causam estragos em Curitiba e região: saiba os detalhes”

Notícias de Curitiba

A segunda-feira em Curitiba

A segunda-feira (09) começou nublada, mas sem chuva em Curitiba. Alívio para quem mora em áreas castigadas pelas fortes chuvas do fim de semana. Neste domingo (08), por exemplo, três pessoas ficaram desabrigadas e duas desalojadas na capital, de acordo com dados oficiais da prefeitura.

Ao longo do domingo a precipitação foi de 64,8 mm, de acordo com o Simepar. As rajadas de vento chegaram a 20 km/h e isso provocou quedas de galhos e árvores nos bairros Seminário, Água Verde, Santa Cândida, Sitio Cercado, Rebouças, Jardim Botânico, Cascatinha, Capão Raso, Bigorrilho e Boqueirão, conforme levantamento da Defesa Civil.

Na regional do Tatuquara duas crianças e uma pessoa adulta ficaram desabrigados. Na regional de Santa Felicidades uma pessoa adulta e uma criança estavam desalojadas, que foram levadas para casa de parentes.

Nas imediações do Caximba houve registro de alagamentos. Segundo a Defesa Civil as cavas próximas às moradias extravasaram água. Mãe e dois filhos foram resgatados de barco.

Na avenida Eduard Sprada houve deslizamento de um barranco, o que deixou o tráfego em meia pista. Já no São Lourenço, foi necessário remover árvore caída na rua José Francisco Dalledone.

Situação no Paraná

No Paraná foram 2.989 casas danificadas de acordo com o último boletim da Defesa Civil. São 45 municípios atingidos, 16.247 pessoas afetadas, 547 desalojados (na casa de amigos ou parentes) e 307 desabrigados (em abrigos públicos).

Em Jaguariaíva houve o rompimento do pavimento da PR-151 na altura do km 214. Na PR-170, entre Guarapuava e o distrito de Entre Rios, houve escorregamento de terra em um dos acostamentos. O tráfego permanece aberto no local, mas em apenas uma faixa.

Outros dois pontos chegaram a registrar alagamentos. A PR-364 foi interditada temporariamente na altura do km 100, entre Irati e Inácio Martins, a PRC-466, em Pitanga, que faz ligação com Guarapuava e Campo Mourão e a PR-239 (ligação com Mato Rico) foram atingidas e ainda seguem com bastante água.

Na Estada da Graciosa está proibido o tráfego durante a noite.

