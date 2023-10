“Grande festa do Dia das Crianças em Curitiba no Passeio Público com a Família Folhas!”

Participação especial da Família Folhas no Passeio Público de Curitiba

No próximo dia 12 de outubro, das 14h às 18h, o Passeio Público, localizado no Centro de Curitiba, será o palco principal das comemorações do Dia das Crianças. Com a participação especial da Família Folhas, a festa promovida pela Prefeitura terá uma programação repleta de diversão e aprendizado.

Devido à realização da Oktoberfest, neste ano não haverá programação no Parque Barigui. Porém, as crianças que comparecerem ao Passeio Público poderão se divertir em diversas atrações, como muro de escalada, piscina de bolinha, brinquedos infláveis, oficinas recreativas, camarim de pintura de rosto, cama elástica, jogos gigantes e ping-pong.

Além das atividades recreativas, o evento contará com a presença do Curitiba Viva Bem, que promoverá ações voltadas para a saúde e qualidade de vida das crianças. A cidade de Curitiba se preocupa com o bem-estar dos pequenos e oferece programas como o Mãe Curitiba – Vale a Vida e a educação integral nas escolas municipais.

Em caso de chuva, o evento será transferido para a Praça Oswaldo Cruz, localizada na Rua Brigadeiro Franco, 2.335, no Centro.

Atividades em outros espaços da Prefeitura

Além do Passeio Público, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) promoverá atividades em outros nove espaços da cidade. Das 14h às 18h, brinquedos infláveis, oficinas recreativas, camarim de pintura de rosto, cama elástica, jogos gigantes e ping-pong estarão disponíveis para as crianças nos seguintes locais:

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Sítio Cercado)

Centro de Iniciação ao Esporte da CIC

Parque Olímpico do Cajuru

Praça Zumbi dos Palmares (Pinheirinho)

Rua da Cidadania Boa Vista

Rua da Cidadania Boqueirão

Rua da Cidadania Portão/Fazendinha

Rua da Cidadania Santa Felicidade

Praça Monteiro Lobato (Tatuquara)

Curitiba Viva Bem no Passeio Público

O Passeio Público também sediará a 6ª edição do Curitiba Viva Bem, das 14h às 18h. O evento terá como tema o Dia das Crianças e contará com a participação da Secretaria Municipal da Educação, que apresentará o programa Cidades Educadoras. Além disso, haverá avaliação e prescrição de atividade física, informativos de campanhas da FAS voltadas para as crianças e informações sobre saúde infantil.

A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) também estará presente, trazendo orientações sobre cultivo de hortas em vasos e métodos de compostagem. Além disso, serão divulgadas campanhas da FAS, como a Erradicação ao Trabalho Infantil e o Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente também participará, com biólogos explanando sobre Educação Ambiental.

Locais das atividades da Prefeitura no Dia das Crianças

A programação da Prefeitura para o Dia das Crianças também estará presente em outros locais da cidade. Confira abaixo os endereços:

Regional Bairro Novo – Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (R. Ourizona, 1681 – Sítio Cercado)

Regional CIC – Centro de Iniciação ao Esporte (R. Sebastião Ribeiro Batista, 152 – CIC)

Regional Cajuru – Parque Olímpico do Cajuru (Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru)

Regional Matriz – Passeio Público (R. Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro). Em caso de chuva, será realizado na Praça Oswaldo Cruz – Cel Dirceu Graeser (Rua Brigadeiro Franco, 2335 – Centro)

Regional Pinheirinho – Praça Zumbi dos Palmares (Rua Lothário Boutin, 289 – Pinheirinho). Em caso de chuva, será realizado na Rua da Cidadania Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso)

Regional Boa Vista – Rua da Cidadania Boa Vista (Av. Paraná 3.600 – Bacacheri)

Regional Boqueirão – Rua da Cidadania Boqueirão (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão)

Regional Portão – Rua da Cidadania Fazendinha (R. Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha)

Regional Santa Felicidade – Rua da Cidadania Santa Felicidade (R. Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade)

Regional Tatuquara – Praça Monteiro Lobato (Rua Poeta Bernardo Guimarães s/n – Tatuquara). Em caso de chuva, será realizado no CEL Santa Rita (Rua Carlos Munhoz da Rocha, 620 – Tatuquara)

