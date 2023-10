“Interrupção no abastecimento de água em Curitiba: Saiba como se preparar!”

Interligações de Rede em Curitiba – Sanepar

A Sanepar informa que, nesta terça-feira, fará interligações de rede, em Curitiba, que podem afetar o abastecimento de água no CIC e no Cachoeira. O serviço será feito a partir das 8 horas, e a normalização do abastecimento de água deve ocorrer em torno das 22 horas.

Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade.

