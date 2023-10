Curitiba registra chuvas históricas e pode bater recorde em 2023

Chuvas intensas atingem Curitiba e quebram recordes históricos

Desde que as chuvas começaram a atingir o Paraná de maneira incessante, Curitiba tem registrado elevados índices de acumulados de precipitação. Neste fim de semana, de acordo com dados do Simepar, foram cerca de 100 milímetros captados pelas estações entre sexta-feira (6) e domingo (8). A máxima histórica prevista para a cidade em todo o mês de outubro era de 147,8 mm e foi ultrapassada no sábado (7).

Acumulado de chuva em outubro

Ao todo, desde o dia 1º foram somados 199 milímetros de chuva na capital. Este é o segundo início de outubro mais chuvoso da série histórica. A previsão é de que se os temporais continuarem conforme os modelos mostram, Curitiba deva registrar um novo recorde em 2023. Em 2018, foram 256,8 mm acumulados e de acordo com o Simepar este ano poderemos chegar aos 315,4 mm.

Causas das chuvas intensas

As condições climáticas que têm favorecido as chuvas neste mês estão relacionadas, além das características da primavera – que aumenta o grau de imprevisibilidade da atmosfera, a atuação de reguladores climáticos, como o El Niño, de acordo com o Simepar.

