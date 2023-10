“Programa Nota Paraná premia consumidores de cinco municípios com R$ 10 mil”

Programa Nota Paraná premia consumidores de cinco municípios paranaenses

No dia 9 de setembro, o Programa Nota Paraná contemplou consumidores de cinco municípios paranaenses com prêmios de R$ 10 mil. Os sorteados são das cidades de Curitiba, Rolândia, Cambé, Guarapuava e Salto do Lontra.

Sorteio em Curitiba

Em Curitiba, os sorteados são dos bairros Centro, Boqueirão, Tingui, Uberaba, Bacacheri, Campo Comprido e Jardim Novo Horizonte. Os bilhetes premiados podem ser verificados através do aplicativo ou do site do Nota Paraná, e o valor pode ser transferido para a conta cadastrada no programa.

Outros prêmios

Além dos prêmios de R$ 10 mil, o último sorteio contemplou moradores de Curitiba com prêmios de R$ 1 milhão e R$ 100 mil. Um consumidor de Bandeirantes, no Norte do Estado, também ganhou R$ 50 mil. Além disso, 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50, e 8 mil prêmios de R$ 100 foram sorteados entre os participantes do Paraná Pay.

Sorteio para entidades sociais

No mesmo dia, também houve o sorteio para entidades sociais cadastradas no Nota Paraná. Atualmente, 1.724 instituições estão cadastradas e recebem ao menos R$ 100. Elas também concorrem a 40 prêmios de R$ 5 mil.

Esta foi a segunda edição do sorteio desde a mudança na regulamentação, que aumentou o número de organizações premiadas. Antes, 10 entidades sorteadas eram contempladas com R$ 20 mil cada. A partir de setembro, 40 organizações passaram a ser contempladas com R$ 5 mil ao mês.

Entidades sociais de 21 cidades foram sorteadas no último sorteio. Confira a lista completa das entidades sorteadas aqui.

Como ajudar as instituições

Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não precisa ou não deseja informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa vão para a entidade, que passa a ter mais chances de ser contemplada.

O consumidor pode vincular o CPF ao CNPJ de uma instituição social cadastrada para a transferência automática do crédito. Também é possível efetivar a doação através do site do Nota Paraná, na aba “Minhas Doações”, ou pelo aplicativo do Nota Paraná, escolhendo a opção “Doações” e buscando a entidade desejada. A nota fiscal também pode ser depositada em urnas disponibilizadas pelas entidades nos estabelecimentos comerciais.

