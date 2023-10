Deputada denuncia apologia ao nazismo em escola de Arapongas, no Paraná

<title>Notícias de Curitiba</title> <h1>Deputada federal denuncia apologia ao nazismo em escola de Arapongas</h1>

<h2>Introdução</h2> A deputada federal paranaense, Carol Dartora (PT), compartilhou imagens e informações sobre uma suspeita de apologia ao nazismo em uma escola de Arapongas, no Norte do Paraná. <h2>Denúncia e imagens</h2> A publicação da deputada federal mostra prints do que seria a postagem do Instagram do colégio estadual sobre a aula. Também estão fotos da suposta encenação de alunos, com um boneco fazendo alusão a Hitler. Conforme as imagens divulgadas, uma professora teria pedido aos alunos para que entrevistassem a filha de um soldado nazista. <h2>Posicionamento da Secretaria da Educação</h2> Em nota, a Secretaria da Educação do Paraná informou que "o trabalho buscou fazer uma reflexão sobre o evento histórico", mas que está apurando a situação e "se posiciona veementemente contra qualquer ato que possa fazer apologia ao nazismo". <h2>Contato com a escola</h2> A reportagem da RIC.com.br entrou em contato com a escola, que está fechada devido aos feriados da semana. <h2>Atualização</h2> Última atualização em 9 de outubro de 2023, às 10h44. <h2>Notícias de Curitiba</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Fonte: ric.com.br