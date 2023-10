“Confira as atrações imperdíveis para o Dia das Crianças em Curitiba!”

Dia das Crianças em Curitiba: diversão garantida no Centro de Esportes e Lazer Dirceu Graeser

No dia 12 de outubro, quinta-feira, o Centro de Esportes e Lazer Dirceu Graeser, localizado na Praça Oswaldo Cruz, será o palco da festa do Dia das Crianças em Curitiba. O evento acontecerá no espaço coberto do centro e terá uma programação repleta de atividades para os pequenos.

A comemoração terá início às 14h e se estenderá até às 18h. Durante esse período, as crianças poderão se divertir em diversas atrações, como piscina de bolinhas, brinquedos infláveis, oficinas recreativas, camarim de pintura de rosto, cama elástica, jogos gigantes e ping-pong.

Outros espaços com atividades para o Dia das Crianças em Curitiba

Além do Centro de Esportes e Lazer Dirceu Graeser, outros nove espaços da prefeitura de Curitiba também oferecerão atividades para celebrar o Dia das Crianças. Confira os endereços:

Regional Bairro Novo – Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (R. Ourizona, 1681 – Sítio Cercado)

Regional CICCIE – Centro de Iniciação ao Esporte (R. Sebastião Ribeiro Batista, 152 – CIC)

Regional Cajuru – Parque Olímpico do Cajuru (Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru)

Regional Matriz – Praça Oswaldo Cruz – CEL Dirceu Graeser (Rua Brigadeiro Franco, 2335 – Centro)

Regional Pinheirinho – Rua da Cidadania Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso)

Regional Boa Vista – Rua da Cidadania Boa Vista (Av. Paraná 3.600 – Bacacheri)

Regional Boqueirão – Rua da Cidadania Boqueirão (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão)

Regional Portão – Rua da Cidadania Fazendinha (R. Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha)

Regional Santa Felicidade – Rua da Cidadania Santa Felicidade (R. Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade)

Regional Tatuquara – Praça Monteiro Lobato – Rua Poeta Bernardo Guimarães s/n – Tatuquara. Em caso de Chuva será realizado no CEL Santa Rita (Rua Carlos Munhoz da Rocha, 620 – Tatuquara)

Diversão no Mercado Municipal Capão Raso

O Mercado Municipal Capão Raso também preparou uma programação especial para o Dia das Crianças. O evento contará com espetáculos de circo, brinquedos infláveis, camarim de pintura e escultura de balão, tudo com acesso gratuito.

No dia 12, a programação terá início às 11h e se estenderá até às 18h, com parque de brinquedos infláveis. Das 16h às 19h, haverá música ao vivo com Fernando Villa. A música continuará na sexta-feira (13), no mesmo horário, com Lê Rodrigues.

No sábado (14), das 13h às 17h, haverá camarim de pintura e escultura de balões, seguido de um espetáculo de circo das 14h às 15h. A programação encerrará com música ao vivo de Allan Dias, das 16h às 19h.

O Mercado Municipal Capão Raso está localizado na Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo.

