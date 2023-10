“Telhado incendiado por raio em Curitiba causa grande susto e bloqueia avenida importante”

Um grande susto em Curitiba – Notícias de Curitiba e Região

Um grande susto em Curitiba

Uma casa na Rua Gardenio Scorzato, no bairro Pilarzinho, em Curitiba, teve o telhado incendiado na manhã desta quinta-feira (12), devido a um raio que atingiu a estrutura. Ninguém saiu ferido.

O temporal que atinge a capital ainda causou estragos e bloqueou importante avenida de Curitiba.

Segundo informações apuradas pela Tribuna no local, três pessoas residem no sobrado, sendo dois idosos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento rápido, o que evitou o pior: que o fogo se alastrasse para dentro do imóvel. O incêndio atingiu o telhado, caibros e a manta térmica do sobrado, sendo necessária a utilização de 500 litros de água para apagar as chamas.

Dois raios, dois incêndios! Outro caso semelhante foi registrado ainda na manhã desta quinta-feira. Foi no Capão Raso. Uma casa de madeira foi atingida e pegou fogo. Neste caso, porém, os Bombeiros não souberam repassar mais detalhes.

Temporal em Curitiba

A chuva começou na madrugada desta quinta-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida, com muitos raios e trovões. Segundo o Simepar, Curitiba registrou rajadas de vento de 21 km/h e um volume de chuva de 25,5 milímetros na Estação Meteorológica de Defesa Civil de Curitiba, localizada no bairro Boa Vista. A forte chuva gerou a queda de galhos de árvores no Centro, Uberaba, e Campina do Siqueira, uma importante rua ficou completamente bloqueada.

Fonte: www.tribunapr.com.br