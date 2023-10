“Confira a programação completa para celebrar o Dia de Nossa Senhora Aparecida em Curitiba e Região Metropolitana”

<title>Programação para o Dia de Nossa Senhora Aparecida em Curitiba</title> <h1>Programação para o Dia de Nossa Senhora Aparecida em Curitiba</h1>

<h2>Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Uberaba</h2> Quarta-feira (11) 18h30 – Procissão luminosa, com a reza do Santo Terço (saída da casa de Maria José da Silva – dona Zezinha, na rua Dr. Afonso Loyola e Silva, nº 80) 19h30 – Missa Solene, com novena e coroação da Padroeira, presidida por Dom Reginei José Modolo (Bispo Auxiliar de Curitiba) e bênção das rosas. Quinta-feira (12) 8h30, 10h30, 12h30, 14h30 e 19h – Missa Solene 12h00 – Almoço para viagem 16h00 – Carreata e bênção dos carros 21h00 – Encerramento <h2>Comunidade Nossa Senhora Aparecida – Paróquia São Miguel Arcanjo| Capão Raso</h2> Quarta-feira (11) 19h – Momento de Louvor e de adoração ao Santíssimo Sacramento Quinta-feira (12) 9h – Procissão 9h15 – Santa Missa Solene, presidida pelo Arcebispo Dom José Antônio Peruzzo <h2>Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Campo Largo</h2> Quinta-feira (12) 08h00 – Procissão saindo da Igreja Nossa Senhora da Piedade em direção à Matriz 10h00 – Santa Missa Solene 10h00 às 13h00 – Bênção dos carros em frente à Matriz 11h00 – Almoço festivo 14h00 – Festival de Prêmios <h2>Paróquia Santíssimo Sacramento – Água Verde</h2> 17h – Terço Meditado 19h – Santa Missa <h2>Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Sítio Cercado</h2> Quinta-feira (12) 9h30 – Procissão saindo da Praça das Tendas 10h00 – Santa Missa 12h00 – Almoço festivo 14h às 17h – Brincadeiras para as crianças 15h00 – Terço de agradecimento 18h00 – Santa Missa <h2>Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Seminário</h2> Quinta-feira (12) 08h00 – Santa Missa e início da venda do bolo com a medalhinha da Padroeira 10h00 – Missa 10h às 12h – Confissão 11h às 13h30 – Bênção dos carros 11h30 – Almoço festivo (vendas antecipadas na secretaria paroquial) 15h00 – Missa e bênção das crianças 19h00 – Apresentação do coral com cantos marianos e Missa seguida de procissão. <h2>Santuário Santa Rita de Cássia – Hauer</h2> Quinta-feira (12) 8h20 – Terço Mariano 9h – Santa Missa <h2>Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Pinhais</h2> Quinta-feira (12) 09h00 – Carreata saindo da Matriz 10h30 – Santa Missa 16h00 – Terço e Consagração à Nossa Senhora Aparecida 19h30 – Missa e Teatro de Maria <h2>Paróquia Nossa Senhora Da Boa Esperança – Pineville</h2> 8h30 – Saída Carreata 10h30 – Santa Missa e coroação 12h – Almoço festivo 19h – Missa <h2>Paróquia Nossa Senhora Aparecida — Campo Magro</h2> Quinta-feira (12) 10h00 Missa Solene de Nossa Senhora Aparecida 11h15 – Carreata com a Imagem 11h45 – Benção dos carros 12h00 – Almoço festivo 14h00 – Festival de Prêmios Confira aqui a programação de outras paróquias. LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Cataratas do Iguaçu têm aumento de 4 vezes na vazão após chuvas intensas Morador de Curitiba ganha R$ 1 milhão no sorteio de outubro do Nota Paraná; veja outros prêmios Professora faz atividade sobre Hitler em sala de aula do PR, e Secretaria de Educação investiga suspeita de apologia ao nazismo VÍDEO: os mais assistidos do g1 PR Leia mais notícias do estado em <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">g1 Paraná</a>.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: jornalfloripa.com.br