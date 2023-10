“Dia das Crianças no Mercado Municipal Capão Raso: diversão gratuita para os curitibinhas”

Programação do Dia das Crianças no Mercado Municipal Capão Raso

A programação do Dia das Crianças no Mercado Municipal Capão Raso (MMCR) está cheia de atrações para os curitibinhas. Entre os destaques estão espetáculo de circo, brinquedos infláveis e ainda camarim de pintura e escultura de balão. Tudo gratuito para a diversão da garotada.

Quinta-feira (12/10)

A programação começa às 11h e vai até as 18h, com parque de brinquedos infláveis. Das 16h às 19h, haverá música ao vivo com Fernando Villa.

Sexta-feira (13/10)

A música continua no mesmo horário, das 16h às 19h, com Lê Rodrigues.

Sábado (14/10)

Das 13h às 17h, tem camarim de pintura e escultura de balões. O espetáculo de circo acontece das 14h às 15h. A programação termina com música ao vivo com Allan Dias, das 16h às 19h.

Mercado Municipal Capão Raso

O Mercado Municipal Capão Raso é um centro de compras com 100 lojas, oferecendo diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família. Além disso, há lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, bebidas, correio e cafeteria.

O local possui integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. Os passageiros que saem do terminal podem acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem a necessidade de pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Serviço: Mercado Municipal Capão Raso

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado:

Espaço Sabores: 9h às 19h

Lojas: 9h às 21h

Praça de Gastronomia: 9h às 21h

