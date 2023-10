Confira o funcionamento de serviços e estabelecimentos em Curitiba durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida

Funcionamento de serviços e estabelecimentos em Curitiba – Feriado Nossa Senhora Aparecida

Funcionamento de serviços e estabelecimentos em Curitiba – Feriado Nossa Senhora Aparecida

Transporte público

Quinta-feira (12) – horário de domingo.

Sexta-feira (13) – horário normal, com cortes.

Sábado (14) – horário normal de sábado.

Domingo (10/9) – horário normal de domingo.

Espaços culturais e turísticos

Museus do Governo Estadual: funcionamento normal.

Biblioteca Pública: fechada entre os dias 12 e 15 de outubro.

Cine Passeio: funcionamento normal, aberto todos os dias das 10h às 22h.

Teatro Novelas Curitibanas: fechado apenas na sexta-feira (13).

Memorial Paranista: funcionamento normal, aberto todos os dias das 10h às 18h.

Torre Panorâmica: aberta todos os dias das 10h às 18h.

Jardim Botânico: aberto todos os dias das 9h às 18h.

Zoológico de Curitiba: aberto todos os dias das 10h às 16h.

Gibiteca de Curitiba: fechada.

Passeio Público: funcionamento normal, aberto todos os dias das 9h às 16h45.

Trânsito

Detran: a sede e os postos das 100 Ciretrans estarão fechados na quinta-feira e sexta-feira; retorno na segunda-feira (16).

Setran: fechado até segunda-feira (16), entretanto os prazos para recursos que vencerem entre 12 e 15 de outubro poderão ser protocolados até dia 16. Pela internet os prazos seguem iguais.

Estar: Com exceção do Smart Park do Jardim Botânico e do Centro Histórico, não haverá fiscalização nas demais vagas do estacionamento regulamentado pela cidade na quinta-feira (12) e no domingo (15). Sexta-feira e sábado, funcionamento normal.

Pátio: fechado apenas na quinta-feira, com atendimento normal sexta-feira (13) e sábado (14).

Saúde

Unidades Básicas de Saúde: fecham na quinta-feira (12) e reabrem normalmente na sexta-feira (13).

Samu 192: atendimento 24 horas.

Central 3350-9000: funcionamento normal, das 7h às 22h. Sábado (14) e domingo (15), das 8h às 20h.

Caps: funcionam apenas os Caps 3 na quinta-feira (12), que mantêm o atendimento 24 horas; sexta-feira (13) segue programação normal.

Hemepar: fechado quinta-feira e algumas retornam às atividades na sexta-feira (13).

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs): aberta 24 horas.

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1883 – Fazendinha.

Bancos

Fechados. Segundo a Federação Nacional dos Bancos (Febraban) os consumidores poderão usar os aplicativos bancários e internet banking para pagar contas.

Limpeza pública

Coleta doméstica/orgânica: sem coleta na quinta-feira (12). Funcionamento normal na sexta-feira (13).

Lixo que não é lixo/reciclável: sem coleta na quinta-feira (12). Funcionamento normal na sexta-feira (13).

Lixo tóxico: sem coleta na quinta-feira (12). Funcionamento normal na sexta-feira (13).

Ecopontos: fechado na quinta-feira (12). Funcionamento normal na sexta-feira (13) das das 8h às 12h e 13h às 17h.

Resíduos Vegetais e entulhos (Central 156): sem coleta na quinta -feira (12). Funcionamento normal na sexta-feira.

Câmbio Verde: sem coleta na quinta-feira (12). Funcionamento normal na sexta-feira (13).

Mercados públicos

Mercado Municipal: aberto na quinta-feira (12) das 8h às 13h ; sexta-feira (13) e sábado (14), das 8h às 13h.

Mercado Capão Raso: aberto na quinta-feira (12) das 9h às 13h; sexta-feira (13) e sábado (14), das 9h às 21h.

Mercado Regional Cajuru: fechado na quinta-feira (12); aberto na sexta (13) e sábado (14), 7h às 18h.

Alimentação

Armazéns da Família: fechado apenas na quinta-feira (12), com atendimento normal na sexta-feira (13) e sábado (14).

Feiras livres diurnas: ponto facultativo na quinta-feira (12), com atendimento normal de sexta-feira (13) a domingo (15).

Feiras livres noturnas e gastronômicas: ponto facultativo na quinta-feira (12), com atendimento normal de sexta-feira (13) a domingo (15).

Feiras orgânicas: ponto facultativo na quinta-feira (12), com atendimento normal de sexta-feira (13) a domingo (15).

Programa Nossa Feira: ponto facultativo na quinta-feira (12), com atendimento normal de sexta-feira (13) a domingo (15).

Sacolões da Família: ponto facultativo na quinta-feira (12), com atendimento normal de sexta-feira (13) a domingo (15).

Restaurantes populares: fechados todos os dias.

Proteção animal

Adoção: regime de plantão, das 9h às 11h30 e 13h30 às 15h30.

Emergência: funcionamento normal, das 7h30 às 16h, via Central 156.

Centro animais silvestres: funciona na quinta-feira (12) e sexta-feira (13) das 9h às 12h.

Outros serviços

Casa da Mulher: funcionamento normal.

Procon: Atendimento apenas pelos canais virtuais de atendimento do Procon.

Agencia Curitiba: fechado

