Como são escolhidos nomes de furacões e tufões: curiosidades.

Os nomes dos furacões e tufões, que são tipos de ciclones tropicais, são escolhidos de forma específica. Neste artigo, vamos contar como ocorre esse processo de seleção.

Os nomes dos furacões e tufões são definidos por organizações meteorológicas internacionais, como a Organização Meteorológica Mundial (OMM). Essas organizações têm a responsabilidade de nomear os ciclones tropicais para facilitar a identificação e comunicação sobre esses fenômenos.

No caso dos furacões, que ocorrem no Oceano Atlântico e no nordeste do Oceano Pacífico, os nomes são selecionados de uma lista pré-determinada. Essa lista contém nomes de pessoas, em ordem alfabética, alternando entre nomes masculinos e femininos.

Quando um furacão atinge uma certa intensidade, ele recebe um nome dessa lista. Por exemplo, o primeiro furacão do ano recebe um nome que começa com a letra “A”, o segundo com a letra “B” e assim por diante. A lista de nomes é utilizada de forma ciclíca, ou seja, a cada ano, ela recomeça.

No caso dos tufões, que ocorrem no Oceano Pacífico noroeste, os nomes também são selecionados de uma lista pré-determinada. Essa lista é elaborada por diferentes países da região, como China, Japão, Coreia do Sul e Filipinas.

Os nomes dos tufões são escolhidos com base em diversos critérios, como a cultura e a tradição de cada país. Além disso, a lista de nomes também é utilizada de forma ciclíca, sendo renovada a cada ano.

É importante destacar que, em caso de um furacão ou tufão extremamente destrutivo, o nome do ciclone tropical pode ser retirado da lista. Isso ocorre para evitar que o nome seja associado a grandes tragédias e para permitir que seja utilizado outro nome no futuro.

Em resumo, os nomes dos furacões e tufões são escolhidos por organizações meteorológicas internacionais, seguindo critérios específicos. Esses nomes são utilizados para facilitar a identificação e comunicação sobre esses fenômenos, sendo selecionados de listas pré-determinadas.

