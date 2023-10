“Comemoração do Dia de Nossa Senhora Aparecida em Curitiba: Confira a programação das paróquias”

<title>Dia de Nossa Senhora Aparecida - Padroeira do Brasil</title> <h1>Dia de Nossa Senhora Aparecida - Padroeira do Brasil</h1>

<h2>Comemoração em Curitiba</h2> Nesta quinta-feira (12) é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Em Curitiba, várias paróquias vão celebrar a data com missas e festividades. Confira a programação: <h3>Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Uberaba)</h3> <ul> <li>Missas: 8h30, 10h30, 12h30, 14h30 e 19h</li> <li>Almoço para viagem: 12h</li> <li>Carreata e bênção dos carros: 16h</li> <li>Encerramento: 21h</li> </ul> <h3>Paróquia São Miguel Arcanjo (Capão Raso)</h3> <ul> <li>Procissão: 9h</li> <li>Missa: 9h15</li> <li>Santíssimo Sacramento: Água Verde</li> </ul> 11 out 2023, às 11h29.

Fonte: ric.com.br