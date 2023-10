Espaço Empreendedor do Bairro Novo completa seis anos de atendimento a microempreendedores em Curitiba

Inauguração do Espaço Empreendedor do Bairro Novo

O Espaço Empreendedor do Bairro Novo foi inaugurado em 2017 pelo prefeito Rafael Greca. Nesta quarta-feira (11/10), o local completa seis anos de atendimentos a microempreendedores, totalizando mais de 27 mil pessoas atendidas.

Desde a sua abertura, já foram realizados mais de 103 mil atendimentos, levando serviços e orientações para microempreendedores individuais (MEIs) e para aqueles que desejam iniciar um negócio na região do Umbará, Sítio Cercado e Ganchinho.

O apoio da Prefeitura de Curitiba

O prefeito Rafael Greca destaca a importância dos Espaços Empreendedor de Curitiba como porta de entrada para quem deseja empreender e prosperar com seu negócio. Esses espaços fazem parte do ecossistema de inovação da cidade, conhecido como Vale do Pinhão.

A Prefeitura tem investido no apoio aos pequenos empresários, reduzindo o tempo de abertura de empresas para duas horas, dispensando alvarás para 606 atividades que se enquadram na Lei da Liberdade Econômica e facilitando o acesso ao crédito por meio do Fundo de Aval.

Atendimento aos MEIs

Curitiba conta com nove Espaços Empreendedor, localizados nas Ruas da Cidadania e na Administração Regional da CIC. Esses espaços prestam atendimento aos 210 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) da capital paranaense, além de auxiliar aqueles que desejam iniciar um negócio.

No Espaço Empreendedor Bairro Novo, 3,7 mil MEIs formalizaram seus empreendimentos.

Depoimentos de empreendedores

Um dos microempreendedores individuais atendidos no Bairro Novo é Wilson dos Passos, que formalizou seu negócio de pintura há oito anos no Espaço Empreendedor do Pinheirinho. Com a inauguração do escritório mais próximo de sua casa, ele migrou para o Bairro Novo e elogia o atendimento recebido.

Passos está planejando expandir sua atuação, incluindo a abertura de um lava car. No Espaço Empreendedor, ele recebe apoio para emitir boletos de pagamento e orientações sobre como planejar essa expansão.

Outro empreendedor, Herivelton Morretos, busca a regularização de seu CNPJ e encontra no Espaço Empreendedor Bairro Novo o apoio necessário para cada passo de seu negócio.

Excelência no atendimento

O Espaço Empreendedor Bairro Novo recebeu o Selo Ouro de Atendimento do Sebrae-PR, que reconhece a excelência dos serviços prestados. Desde a sua abertura, foram realizados mais de 103 mil atendimentos a 27.102 pessoas, representando 11,9% do total de atendimentos nos nove Espaços de Curitiba.

A assessora técnica do Espaço Bairro Novo, Roberta Zanetti, destaca o perfil dos empreendedores da região, principalmente prestadores de serviços. Ela ressalta o prazer de trabalhar no local e acompanhar o crescimento dos empreendedores auxiliados.

Como acessar o Espaço Empreendedor

Os Espaços Empreendedor fazem parte do programa Curitiba Empreendedora, gerenciado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, em parceria com o Vale do Pinhão.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com agendamento prévio pelo site da Agenda Online.

Entre os serviços oferecidos estão:

Abertura e baixa de novos MEIs

Auxílio na declaração do imposto de renda do MEI

Balcão de Negócios, análise e acesso ao crédito via Fundo de Aval

Emissão de notas fiscais

Emissão de boletos de pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)

Parcelamento dos valores em atraso da DAS

Alteração do CNPJ

