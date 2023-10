“Programação especial para o feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças no Mercado Municipal Capão Raso”

O Mercado Municipal do Capão Raso tem uma programação especial para o feriado de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças

A partir desta quinta-feira (12), o espaço recebe atrações de circo, brinquedos infláveis e ainda camarim de pintura e escultura de balão, tudo de graça.

Na quinta-feira (12), a programação no espaço gerido pela URBS (Urbanização de Curitiba) começa às 11h e vai até as 18h, com parque de brinquedos infláveis. Das 16h às 19h, haverá música ao vivo com Fernando Villa. A música continua na sexta (13), no mesmo horário, com Lê Rodrigues.

No sábado (14), o Mercado Municipal tem camarim de pintura e escultura de balões, das 13h às 17h, e espetáculo de circo, das 14h às 15h. A programação termina com música ao vivo com Allan Dias, das 16h às 19h.

O Mercado Municipal do Capão Raso fica anexo ao terminal de ônibus do Capão Raso, e é possível fazer a integração entre os locais por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

O espaço conta com 100 lojas, entre diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família, além do comércio de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

Serviço: Dia das Crianças no Mercado Municipal Capão Raso

De quinta (12) à sábado (14)

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, no bairro Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado:

Espaço Sabores: 9h às 19h

Lojas: 9h às 21h

Praça de Gastronomia: 9h às 21h

