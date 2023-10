“Chuva forte e raios assustam moradores de Curitiba: confira o vídeo impressionante”

Chuva forte atinge Curitiba e provoca rajadas de vento

Na última semana, a cidade de Curitiba foi atingida por uma chuva intensa, causando transtornos e registros de rajadas de vento de até 23,8 km/h. A tempestade ocorreu no bairro Pinheirinho e foi acompanhada por raios impressionantes.

A chuva forte trouxe consigo uma série de impactos, afetando a rotina dos moradores e causando preocupação. Os raios que caíram durante o temporal foram capturados em um vídeo, demonstrando a força da natureza.

Apesar dos transtornos causados pela chuva, é importante ressaltar que fenômenos climáticos como esse são comuns em determinadas épocas do ano. Por isso, é fundamental estar preparado e seguir as orientações dos órgãos competentes para garantir a segurança de todos.

Fonte: www.bandab.com.br