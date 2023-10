“Chuvarada histórica em Curitiba: Defesa Civil atende ocorrências em três bairros”

<title>Notícias de Curitiba</title> <h1>Chuvarada em Curitiba gera ocorrências atendidas pela Defesa Civil</h1>

A chuvarada que atinge Curitiba nos últimos dias gerou ocorrências que foram atendidas pela Defesa Civil da cidade. Nas últimas 24 horas, moradores de três bairros precisaram de ajuda por causa do acumulado de chuva. Nunca choveu tanto em Curitiba, tanto que o acumulado atingiu uma marca histórica na cidade. Curitiba tem 21 pessoas desabrigadas na Escola Municipal Joana Rakza, no bairro Tatuquara. Boletim da defesa civil divulgado na manhã desta sexta-feira indica que três bairros de Curitiba tiveram problemas. São eles: São Lourenço, Caximba e Tarumã. <h2>Ocorrências registradas</h2> <ul> <li>Um registro de erosão no bairro São Lourenço</li> <li>Um alagamento na Avenida do Comércio, bairro Caximba</li> <li>Necessidade de fornecimento de lona para uma família no bairro Tarumã</li> </ul> Vídeo abaixo mostra o alagamento no bairro Caximba: <video controls> <source src="video-alagamento-caximba.mp4" type="video/mp4"> </video> <h2>Bairros mais afetados pela chuva</h2> <table> <tr> <th>Bairro</th> <th>Acumulado de Chuva (mm)</th> </tr> <tr> <td>Córrego Bigorrilho</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>Bairro Novo</td> <td>81,8</td> </tr> <tr> <td>Boa Vista</td> <td>62,8</td> </tr> <tr> <td>Boqueirão</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>CIC</td> <td>101,4</td> </tr> <tr> <td>Cajuru</td> <td>77,2</td> </tr> <tr> <td>Matriz</td> <td>73,4</td> </tr> <tr> <td>Pinheirinho</td> <td>103,8</td> </tr> <tr> <td>Portão</td> <td>74,6</td> </tr> <tr> <td>Santa Felicidade</td> <td>69,2</td> </tr> <tr> <td>Tatuquara</td> <td>72,8</td> </tr> </table>

Fonte: www.tribunapr.com.br