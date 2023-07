Chocolate: benefício para a saúde?

Quando se trata de chocolate, é divertido conhecer um pouco de sua história e alguns de seus efeitos em nosso organismo. Mas para alguns, é um prazer incontrolável, enquanto para outros é uma tentação, principalmente para aqueles que querem emagrecer.

A árvore que produz o cacau é o cacaueiro, cujo nome científico é Theobroma cacau, que significa “bebida dos deuses”. O cacaueiro é nativo da América Central e do Sul e requer condições especiais para produzir. Por exemplo, as árvores produtoras de cacau são muito sensíveis às variações climáticas e doenças. Elas geralmente não ultrapassam 10 metros de altura e, se as condições forem favoráveis, começam a produzir em apenas 5 anos, podendo viver quase 50 anos. Suas flores são polinizadas por morcegos!

Chocolate

O Brasil já foi um dos principais produtores mundiais de cacau, contribuindo com mais de 30% da produção global. No entanto, problemas relacionados aos custos de produção local e à falta de organização dos produtores cacaueiros levaram à redução desse setor, representando atualmente apenas 4% da produção mundial.

A história do cacau é muito antiga, pois povos pré-colombianos já utilizavam suas sementes para fazer uma bebida usada em rituais religiosos e alguns as usavam como moeda. Cristóvão Colombo, em uma de suas várias expedições pelo continente, foi o primeiro europeu a conhecer o chocolate, mas o sucesso do chocolate na Europa só veio anos depois. Inicialmente, a bebida era amarga e oleosa, não agradando ao paladar europeu. Somente com a substituição de alguns ingredientes, como a pimenta pelo açúcar, por exemplo, a bebida passou a ser mais aceita.

Com a popularidade, outros países europeus começaram a produzir cacau em suas colônias, contribuindo para a diminuição dos preços, que eram altíssimos! Assim, a bebida, que antes era exclusiva de reis e pessoas abastadas, foi se popularizando aos poucos. A substituição da água por leite também contribuiu significativamente para melhorar o sabor da bebida. Com o aumento do consumo e o desenvolvimento de novas técnicas de produção e processamento, o chocolate passou a ser consumido em tabletes e evoluiu para a forma que conhecemos hoje.

Em relação aos efeitos do chocolate em nosso organismo, não existem estudos conclusivos sobre como as substâncias presentes nesse alimento agem em nosso sistema nervoso. No entanto, alguns estudos já realizados conseguiram desmistificar a ideia de que o chocolate está relacionado ao aparecimento de acne e inflamações cutâneas. O grande problema em relação ao consumo de chocolate está no excesso de gordura hidrogenada adicionada durante sua fabricação, o que é prejudicial.

Fabricio Alves Ferreira

Graduado em Biologia