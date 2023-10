Central Saúde Já faz busca ativa para agendamento de mamografias em Curitiba

Mulheres de Curitiba entre 50 e 69 anos de idade que estão com exames de mamografia atrasados devem ficar atentas ao telefone. A Central Saúde Já (3350-9000) tem feito a busca ativa das faltosas para agendar o exame preventivo do câncer de mama.

Esta é uma estratégia a mais da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para lembrar do compromisso que todas elas devem ter com a saúde.

“Precisamos manter os exames preventivos de nossa população em dia e a busca ativa é uma das estratégias para lembrar às mulheres sobre a hora de voltar a realizar a mamografia”, explica a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella, com um alerta: “Se você receber uma ligação do número 3350-9000, atenda! É a Central Saúde Já com um recado importante para sua saúde.”

Com a tecnologia cada vez mais disponível na palma da mão, é comum que as pessoas não atendam a ligação de um número que não está em seus contatos. Por isso, a Central pede atenção à população, pois mantém a estratégia de ligar para os números cadastrados no prontuário eletrônico.

A coordenadora da Central Saúde Já, Sheila Casagrande, explica que os técnicos de enfermagem são os responsáveis pela busca ativa. Com a listagem do público-alvo em mãos, mulheres de 50 a 69 anos que não realizam a mamografia há dois anos ou mais, diariamente eles tentam o contato para oferecer a melhor data e horário para o exame.

“As ligações são feitas em horários com menor fluxo de atendimento na Central, inclusive nos fins de semana, quando as pessoas geralmente estão mais disponíveis”, diz a coordenadora. Segundo ela, o volume de ligações não corresponde ao número de exames agendados. “Das mais de 600 ligações de busca ativa realizadas em um sábado, só foram agendadas seis mamografias.”

Números da Central Saúde Já

Em 2022, foram agendadas 5.249 mamografias de rastreamento pela Central Saúde Já Curitiba. Em 2023, de janeiro a setembro, foram 1.153 agendamentos por essa modalidade.

Atendeu, agendou

Profissional de saúde aposentada, a técnica de enfermagem Genilda Ana de Oliveira, de 61 anos, havia confundido as datas e não lembrava quando tinha feito a última mamografia. Apesar de muitas vezes não atender o telefone, ela retorna a ligação recebida.

“Hoje está muito mais fácil, a gente consegue agendar os preventivos por telefone, é um serviço muito bom”, declarou. O tempo entre o telefonema e o exame foi de cerca de dez dias e agora ela só tem que buscar o resultado e levar para a médica na Unidade de Saúde Vila Machado, no Capão Raso.

A aposentada Sandra Canetti, de 64 anos, frequenta a Unidade de Saúde Iracema, no Cajuru, e também teve o exame agendado depois de ligar para a Central Saúde Já. Sandra havia realizado a última mamografia há dois anos e estava na hora de refazê-la.

“Foram muito atenciosos comigo e em uma semana fiz a mamografia. Vocês estão de parabéns”, elogiou, feliz com o resultado negativo para o câncer de mama.

Para a zeladora Maria de Fátima Gonçalves da Silva, de 66 anos, moradora do Boqueirão, foi uma surpresa receber uma ligação oferecendo o atendimento. Segundo ela, dez dias depois do telefonema a mamografia estava pronta. “Frequento a Unidade Irmã Tereza Araújo e a médica já havia dito que estava na hora de repetir o exame. Com o telefonema foi muito rápido e estou com tudo em dia com a minha saúde”, relatou.

Além da busca ativa da Central Saúde Já, as equipes multiprofissionais das unidades de saúde também estão atentas aos prazos para a realização dos exames preventivos. “A campanha Outubro Rosa é uma oportunidade para falar sobre a prevenção do câncer de mama, mas é importante que as mulheres saibam que a prevenção se faz o ano todo e nossas equipes trabalham para oferecer às usuárias ações de saúde integral”, relembra Beatriz Battistella.

Preventivos

As curitibanas podem ligar para a Central Saúde Já para agendar exames preventivos de câncer de colo de útero ou câncer de mama pelo SUS da capital paranaense.

De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o exame citopatológico de rastreamento, chamado Papanicolau (câncer de colo de útero), é indicado a cada três anos. O público-alvo são as mulheres ou qualquer pessoa com colo de útero (incluindo homens trans e pessoas não binárias designadas mulheres ao nascer), na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual.

Já a estratégia preconizada pelo Ministério da Saúde para o rastreamento do câncer de mama é a realização do exame de mamografia de rotina a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 69 anos, no caso de pacientes sem sintomas.

A Central Saúde Já funciona de segunda à sexta, das 7h às 22h, inclusive em feriados, Sábados e domingos, das 8h às 20h.