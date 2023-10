“Descubra as festas imperdíveis do Dia das Crianças em Curitiba!”

Saiba como serão as festas do Dia das Crianças em Curitiba

No dia 12 de outubro, a Prefeitura de Curitiba irá realizar diversas festas em comemoração ao Dia das Crianças. Confira abaixo os locais e atividades que serão oferecidos para a diversão dos pequenos.

Festa no Passeio Público

A festa principal, que estava prevista para acontecer no Passeio Público, foi transferida para o CEL Dirceu Graeser, na Praça Oswaldo Cruz, devido às chuvas previstas para a data. O evento contará com a participação especial da Família Folhas e acontecerá das 14h às 18h.

Além de aprenderem sobre a importância da sustentabilidade com os Folhas, as crianças poderão se divertir em diversas atrações, como muro de escalada, piscina de bolinha, brinquedos infláveis, oficinas recreativas, camarim de pintura de rosto, cama elástica, jogos gigantes e ping-pong. O evento também contará com atividades do Curitiba Viva Bem, que promove saúde e qualidade de vida para o público infantil.

Atividades nas regionais de Curitiba

Além da festa no Passeio Público, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) irá promover atividades em outros nove espaços da cidade. As festas acontecerão das 14h às 18h e contarão com brinquedos infláveis, oficinas recreativas, camarim de pintura de rosto, cama elástica, jogos gigantes e ping-pong.

Confira abaixo os locais das festas nas regionais:

Regional Bairro Novo – Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo

Regional CICCIE – Centro de Iniciação ao Esporte

Regional Cajuru – Parque Olímpico do Cajuru

Regional Matriz – Praça Oswaldo Cruz – CEL Dirceu Graeser

Regional Pinheirinho – Rua da Cidadania Pinheirinho

Regional Boa Vista – Rua da Cidadania Boa Vista

Regional Boqueirão – Rua da Cidadania Boqueirão

Regional Portão – Rua da Cidadania Fazendinha

Regional Santa Felicidade – Rua da Cidadania Santa Felicidade

Regional Tatuquara – Praça Monteiro Lobato

Curitiba Viva Bem

O Curitiba Viva Bem, que também acontecerá no Passeio Público, terá como tema o Dia das Crianças. O evento contará com a participação da Secretaria Municipal da Educação, que apresentará o programa Cidades Educadoras, além de avaliação e prescrição de atividade física com a Smelj. Também serão oferecidas informações sobre saúde da criança e a presença do Cão Amigo da Guarda Municipal.

A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) estará presente com uma exposição sobre Agricultura Urbana, com orientações sobre cultivo de hortas em vasos e métodos de compostagem. Também serão divulgadas campanhas da FAS, como a Erradicação ao Trabalho Infantil e o Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente estará com biólogos explicando sobre Educação Ambiental.

Fonte: www.bemparana.com.br