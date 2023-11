“Cemitérios municipais de Curitiba terão portões abertos no feriado do Dia de Finados”

No feriado do Dia de Finados, os cemitérios municipais de Curitiba estarão abertos

No feriado do Dia de Finados, nesta quinta-feira (2), os cinco cemitérios municipais de Curitiba funcionarão com todos os portões abertos, das 7h às 18h. Nos outros dias da semana, o acesso das famílias será feito somente pelos portões principais dos cemitérios.

Programação especial no Dia de Finados

Além dos portões abertos, os cemitérios São Francisco de Paula, Água Verde, Boqueirão, Santa Cândida e Zona Sul (Umbará) também terão uma programação especial no Dia de Finados. Confira abaixo.

Cemitério Municipal Água Verde

Em frente ao Cemitério Municipal Água Verde, na Praça do Sagrado Coração de Jesus, a missa organizada pela Arquidiocese de Curitiba será celebrada pelo bispo auxiliar dom Reginei José Modolo e pelo padre Reginaldo Manzotti, às 8h. Diáconos e ministros da eucaristia também estarão disponíveis para realizar atendimentos, das 8h às 17h.

Cemitério Municipal Boqueirão

No Cemitério Municipal Boqueirão, três missas, às 9h, 12h e 15h, serão celebradas pelo Santuário de Nossa Senhora do Carmo.

Cemitério São Francisco de Paula

O Cemitério São Francisco de Paula, mais antigo de Curitiba, também vai contar com a presença de diáconos e ministros da eucaristia ao longo do dia para atender aos frequentadores do espaço.

Cemitério Municipal Santa Cândida

No Cemitério Municipal Santa Cândida, membros da Igreja do Evangelho Quadrangular Curitiba estarão presentes para atendimento, assim como testemunhas de Jeová, que realizarão entrega de material impresso aos interessados. A Igreja House Church de Curitiba também fará entrega de mensagens nos cemitérios São Francisco de Paula e Água Verde.

