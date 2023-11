“Passageiro é brutalmente agredido por torcedores do Coritiba dentro de ônibus em Curitiba”

Passageiro de ônibus é agredido por torcedores do Coritiba em Curitiba

Um passageiro de um ônibus que chegava no Terminal do Capão Raso, em Curitiba, foi agredido por torcedores do Coritiba no interior do veículo. O incidente ocorreu durante uma confusão entre os torcedores e o passageiro, que não tinha qualquer envolvimento com o time rival.

Violência no transporte público

A violência no transporte público é um problema recorrente em diversas cidades do Brasil. Infelizmente, casos como esse demonstram a falta de segurança e respeito que muitas pessoas enfrentam ao utilizar o transporte coletivo.

É fundamental que as autoridades tomem medidas efetivas para garantir a segurança dos passageiros e coibir esse tipo de comportamento violento. Além disso, é importante que a população denuncie casos de agressão e exija a punição dos responsáveis.

Notícias de Curitiba

Para ficar por dentro das últimas notícias de Curitiba e região, acesse a Gazeta do Bairro. Lá você encontrará informações atualizadas sobre diversos assuntos, incluindo segurança, transporte público e muito mais.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br