Athletico vê Libertadores ficar mais distante

Reportagem: Fernando Plantes

Com uma grande falha do goleiro Bento, o Athletico perdeu para o Corinthians por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (1º), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão. O gol foi do atacante Yuri Alberto. O resultado quebrou uma invencibilidade de cinco jogos do Furacão sem derrotas.

O início da partida foi marcada pelo equilíbrio. Ambos os times tiveram suas forças bem neutralizadas pelo adversário. O Athletico conseguiu se manter presente no campo de defesa do Corinthians, que baixou suas linhas e apostou nos contra-ataques, entretanto, com poucas opções para acelerar o jogo em profundidade. Somente aos 25 minutos, o placar chegou perto de ser movimentado, quando Erick cabeceou ao lado da meta de Cássio.

Marcando bem, o Athletico reteve a posse de bola e cresceu ao longo da primeira etapa. O Furacão dominou o meio-campo e passou a ter mais liberdade contra um Corinthians desorganizado. Contudo, uma desatenção quase colocou tudo a perder. Após erro na saída de bola, Yuri Alberto recebeu de frente para Bento, mas isolou. Já na reta final, o Alvinegro novamente chegou perto de tirar o zero do marcador: Erick salvou finalização em cima da linha de Angel Romero.

Após o intervalo, os times partiram mais para o ataque. Já no início do segundo tempo, o Athletico teve a sua primeira boa oportunidade do jogo, após ótima jogada de Zapelli, Vitor Bueno mandou uma bomba e colocou Cássio para fazer ótima defesa. Do outro lado, Mano Menezes colocou o Corinthians mais à frente com as alterações. E foi premiado. Aos 19 minutos, Cacá perdeu uma bola dominada para Wesley que cruzou, Thiago Heleno rebateu mal, Yuri Alberto ganhou no alto e contou com um “frango” incrível de Bento.

Rapidamente o técnico Wesley Carvalho mexeu no time e tentou correr atrás do prejuízo. Entretanto, o Athletico continuou quase inoperante, sem conseguir chegar à meta de Cássio. O Corinthians passou a chegar nos contra-ataques e perdeu boas chances de matar o jogo. Porém, não fez falta. O Alvinegro segurou a pressão final do Furacão e garantiu o placar mínimo.

O Athletico segue na 7º colocação, com 49 pontos. O time volta a campo contra o Palmeiras no sábado (4), às 21h30, na Arena Barueri e continua em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023

31ª rodada – 01/11/2023

Corinthians 1×0 Athletico

Corinthians:

Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu (Caetano); Gabriel Moscardo (Rojas), Maycon, Giuliano e Renato Augusto (Felipe Augusto); Romero (Wesley) e Yuri Alberto (Roni).

Técnico: Mano Menezes.

Athletico:

Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello (Rômulo), Erick (Alex Santana), Fernandinho e Canobbio; Zapelli (Chiquetti), Vitor Bueno (Willian Bigode) e Pablo.

Técnico: Wesley Carvalho.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Público: 29.612 pagantes (29.870 total)/ Renda: R$ 1.701.823,00

Gol: Yuri Alberto, aos 19/2º.

Cartões amarelos: Yuri Alberto (COR); Vitor Bueno e Cuello (CAP).

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS).

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Michael Stanislau (RS).

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS).