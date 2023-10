Celebre o Dia da Padroeira do Brasil com as paróquias de Nossa Senhora Aparecida!

<title>Dia da Padroeira do Brasil - Nossa Senhora Aparecida</title> <h1>Dia da Padroeira do Brasil - Nossa Senhora Aparecida</h1> Em 12 de outubro celebramos o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, uma data de muita devoção mariana. Esta designação da Santa Maria explica-se a seguir: “Nossa Senhora”, pois a Virgem Maria é piedosamente aclamada de corredentora, ao lado do redentor, Jesus Cristo, “nosso Senhor”. A palavra Aparecida não é nome próprio; trata-se do particípio passado do verbo aparecer, uma vez que no ano de 1717, durante uma famosa pesca no Rio Paraíba, apareceu na rede uma estatueta de Maria santíssima e os pescadores levaram a “Imagem Aparecida” para suas casas, iniciando peregrinações e a devoção. Conheça a história da aparição <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">aqui</a>. (fonte: A12: Edson L. Sampel / Membro da Academia Marial de Aparecida).

No dia da padroeira, as diversas paróquias na Arquidiocese de Curitiba, assim como em todo Brasil, celebram missas em honra a Nossa Senhora Aparecida. Confira a programação em sua paróquia. <h2>Atividades nas Paróquias da Arquidiocese de Curitiba</h2> <h3>1. Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Campo Magro</h3> <ul> <li>10h00 - Missa Solene de Nossa Senhora Aparecida</li> <li>11h15 - Carreata com a Imagem</li> <li>11h45 - Benção dos carros</li> <li>12h00 - Almoço festivo</li> <li>14h00 - Festival de Prêmios</li> </ul> No dia 08 de outubro, às 10h, haverá missa e coroação de Nossa Senhora Aparecida Endereço: Rua das Camélias, 163 - Jd. Boa Vista I - Campo Magro Contato: (41) 3677-8617 <h3>2. Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Pinhais</h3> <ul> <li>09h00 - Carreata saindo da Matriz</li> <li>10h30 - Santa Missa</li> <li>16h00 - Terço e Consagração às Nossa Senhora Aparecida</li> <li>19h30 - Missa e Teatro de Maria</li> </ul> No dia 08 de outubro, a partir das 12h, haverá o almoço festivo e às 14h inicia o Show de Prêmios. Endereço: Rua Rio Iguaçu, 360 - Weissopolis - Pinhais Contato: (41) 3668-8344 <h3>3. Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Seminário</h3> <ul> <li>08h00 - Santa Missa e início da venda do bolo com a medalhinha da Padroeira</li> <li>10h00 - Missa</li> <li>10h às 12h - Confissão</li> <li>11h às 13h30 - Bênção dos carros</li> <li>11h30 - Almoço festivo (vendas antecipadas na secretaria paroquial)</li> <li>15h00 - Missa e bênção das crianças</li> <li>19h00 - Missa seguida de procissão luminosa pelas ruas com terço. Antes da missa, apresentação do coral com cantos marianos.</li> </ul> No dia 08 de outubro, a partir das 14h, haverá o Show de Prêmios, com vendas de pastéis, bolos e bebidas. Endereço: Av. Nossa Senhora Aparecida, 1637 - Seminário Contato: (41) 3274 - 3477 <h3>4. Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Sítio Cercado</h3> <ul> <li>9h30 - Procissão saindo da Praça das Tendas</li> <li>10h00 - Santa Missa</li> <li>12h00 - Almoço festivo</li> <li>14h às 17h - Brincadeiras para as crianças</li> <li>15h00 - Terço de agradecimento</li> <li>18h00 - Santa Missa</li> </ul> No dia 08 de outubro, a partir das 14h, haverá o Show de Prêmios, com vendas de pastéis, bolos e bebidas. Endereço: R. David Tows, 3600 - Sítio Cercado Contato: (41) 3352-2152 <h3>5. Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Uberaba</h3> DIA 12 DE OUTUBRO - Dia da Padroeira do Brasil <ul> <li>8h30, 10h30, 12h30, 14h30 e 19h - Missa Solene</li> <li>12h00 - Almoço para viagem (risoto, frango na brasa e churrasco)</li> <li>16h00 - Carreata e bênção dos carros</li> <li>21h00 - Encerramento</li> </ul> DURANTE TODO O DIA - Reza das 12 mil Ave-Marias no oratório, atendimento com bênçãos, serviço de lanchonete com pastel e bebidas, lojinha da Mãe Aparecida com artigos sacros e o tradicional bolo de Nossa Senhora Aparecida. DIA 11 <ul> <li>18h30 - Procissão luminosa, com a reza do Santo Terço (saindo da casa de Maria José da Silva - dona Zezinha, na rua Dr. Afonso Loyola e Silva, nº 80)</li> <li>19h30 - Missa Solene, com novena e coroação da Padroeira, presidida por Dom Reginei José Modolo (Bispo Auxiliar de Curitiba) e bênção das rosas.</li> </ul> DIA 14 - Festa Social em honra à padroeira <ul> <li>17h00 - Santa Missa</li> <li>19h30 - Show da Padroeira com Willian e Renan (entrada: adquirir, no local, duas cartelas do show de prêmios, no valor de R$10 cada. Entrada gratuita: Crianças menores de 12 anos), serviço de bar e lanchonete.</li> </ul> DIA 15 - Festa Social em honra à padroeira <ul> <li>9h30 - Procissão dos padroeiros à Casa da Mãe</li> <li>10h00 - Missa da Unidade (obs.: A missa será única neste dia em toda a paróquia)</li> <li>12h00 - Almoço festivo</li> <li>14h00 - Show de Prêmios presencial com 10 rodadas de prêmios</li> <li>17h00 - Sorteio do Show de Prêmios eletrônico da festa da Padroeira</li> </ul> Endereço: Rua Augusto Steembock, 100 - Uberaba Contato: (41) 98508-7251 <h3>6. Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Campo Largo</h3> <ul> <li>08h00 - Procissão saindo da Igreja Nossa Senhora da Piedade em direção à Matriz</li> <li>10h00 -

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: arquidiocesedecuritiba.org.br