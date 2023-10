“PCPR leva serviços gratuitos de segurança pública para três cidades do Interior e bairro Pinheirinho, em Curitiba”

PCPR leva serviços gratuitos para três cidades do Interior e bairro Pinheirinho, em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está promovendo uma ação especial para levar serviços gratuitos para três cidades do interior do estado e também para o bairro Pinheirinho, em Curitiba. A iniciativa visa oferecer atendimento e suporte à população, fortalecendo a segurança pública.

Serviços oferecidos pela PCPR

A PCPR está disponibilizando diversos serviços gratuitos para a comunidade. Entre eles, destacam-se:

Emissão de documentos;

Registro de ocorrências;

Orientações jurídicas;

Atendimento psicológico;

Informações sobre segurança;

Entre outros.

Esses serviços são essenciais para garantir o bem-estar e a tranquilidade da população, além de promover a cidadania e a segurança pública.

Atendimento nas cidades do interior

A ação da PCPR será realizada nas seguintes cidades do interior do Paraná:

Cidade A; Cidade B; Cidade C.

Nessas localidades, a população terá acesso aos serviços oferecidos pela PCPR de forma gratuita e facilitada, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a segurança da região.

Atendimento no bairro Pinheirinho, em Curitiba

O bairro Pinheirinho, localizado na cidade de Curitiba, também receberá a ação da PCPR. Os moradores terão a oportunidade de usufruir dos serviços gratuitos oferecidos pela polícia, fortalecendo a segurança e o bem-estar da comunidade.

