“Policiais militares prendem motorista de caminhão com 176 quilos de cocaína e armas de fogo no Porto de Paranaguá”

Policiais militares prendem motorista de caminhão com drogas e armas no Porto de Paranaguá

No último dia 4, policiais militares prenderam em flagrante o motorista de um caminhão em frente ao terminal de contêineres do Porto de Paranaguá. Durante a abordagem, as equipes da PM encontraram dentro do veículo 176 quilos de cocaína, além de duas armas de fogo e munições. O caso foi registrado no dia 4 e divulgado no dia 5.

Abordagem e apreensão

Segundo informações do setor de inteligência, o caminhão em questão era utilizado para o transporte de drogas. Com base nisso, os policiais realizaram a abordagem e encontraram, dentro da cabine, 166 tabletes de cocaína, totalizando 176,2 quilos. Além disso, foram encontradas duas pistolas calibre 9 mm, cinco carregadores para pistola, 82 munições 9 mm e materiais utilizados na sabotagem de contêineres, como lacres e alicate corta frio.

Prisão do motorista

O condutor do caminhão, um homem de 46 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Paranaguá.

Com informações da PM

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cbncuritiba.com.br