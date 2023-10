“Motorista de caminhão é morto a tiros após acidente na BR-116 em Campina Grande do Sul”

Notícias de Curitiba

Motorista de caminhão morre em acidente na BR-116 em Campina Grande do Sul

Na tarde desta quarta-feira (4), um trágico acidente ocorreu na BR-116, em Campina Grande do Sul, resultando na morte de um motorista de caminhão. O incidente chocou a região metropolitana de Curitiba. <h2>Desentendimento entre vigilante e motorista resulta em fatalidade</h2> Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu após um desentendimento entre um vigilante, responsável pela escolta de carga de explosivos, e o motorista do caminhão. Após a colisão dos veículos, o vigilante efetuou dois disparos contra o condutor do caminhão, que veio a óbito no local. <h2>Identificação e condução do responsável pelos tiros</h2> A PRF conseguiu identificar o vigilante responsável pelos disparos e o conduziu para a delegacia. As autoridades estão investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e determinar as responsabilidades. <h2>Outro vigilante ferido no acidente</h2> No mesmo acidente, outro vigilante também ficou ferido e recebeu atendimento da concessionária responsável pela rodovia. Ele foi encaminhado ao Hospital Cajuru, em Curitiba, para receber os cuidados médicos necessários. <h2>Notícias de Curitiba e Região</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro, o principal veículo de comunicação da região. Fique por dentro de todas as informações e atualizações sobre os acontecimentos locais. <footer> <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a> </footer>





Fonte: cbncuritiba.com.br